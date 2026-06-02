"כמה נסעת?" שאל השוטר. "לא יותר מ-100..." השיב הנהג בביטחון. "שים לב כמה נסעת.. 216 קמ"ש! אתה טייס קרב?!" - כך נשמע הדיאלוג המדהים בין שוטר תנועה לנהג שנתפס במהירות מופרזת בכביש 3, כפי שפורסם היום (שלישי) בדוברות המשטרה.

במהלך פעילות אכיפה של משטרת התנועה הארצית (ימת"א יהודה) סמוך לחצות הליל, מדדו שוטרי היחידה בממל"ז רכב הנוסע במהירות מטורפת של 216 קילומטר לשעה - יותר מפי שניים מהמהירות המותרת במקום. השוטר עצר את הנהג, בן 22 מירושלים, והעבירו לחקירה בתחנת המשטרה בפני בוחני התנועה.

"אם יש לך משהו על הכביש, אתה מסיים את החיים שלך היום", הזהיר השוטר את הנהג הצעיר, תוך הדגשת הסכנה הקיצונית הטמונה בנהיגה במהירות כה מופרזת. על פי הנתונים, מהירות כזו מגדילה באופן דרמטי הן את הסיכוי לתאונה והן את חומרת הפגיעה במקרה שתתרחש.

בסיום החקירה, שוחרר הנהג בתנאים מגבילים הכוללים 5 ימי מעצר בית. רישיון הנהיגה שלו נפסל למשך 30 ימים, והרכב הושבת. בהמשך, תיבחן בקשת חילוט הרכב במסגרת ההליך המשפטי נגד הנהג.

מהירות מופרזת - גורם מרכזי לתאונות קטלניות

במשטרת התנועה הדגישו כי מהירות מופרזת היא אחד הגורמים המרכזיים לתאונות דרכים קטלניות. ככל שהמהירות גבוהה יותר, כך גדלים מרחק העצירה ועוצמת הפגיעה במקרה של תאונה. גם חריגה קטנה מהמהירות המותרת עלולה להיות ההבדל בין כמעט תאונה לאסון.

"נהיגה במהירות מופרזת מסכנת לא רק את הנהג, אלא גם את הנוסעים, הולכי הרגל ושאר משתמשי הדרך", ציינו במשטרה. "אנו ממשיכים לפעול בהחמרה כלפי עבירות מסכנות חיים ועושים מאמצים רבים למצות את הדין עם מבצעי העבירות".

המשטרה קוראת לנהגים להתאים את מהירות הנסיעה לתנאי הדרך, מזג האוויר, עומסי התנועה והראות. "בכביש אין מקום לטעויות. במהירות גבוהה אין הזדמנות שנייה לתקן. המטרה היא לא להגיע מהר יותר, אלא להגיע הביתה בשלום", נמסר מדוברות המשטרה.