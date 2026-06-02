"מתפללת לרפואתו": המחווה המרגשת של עדן בן זקן על הבמה בטבריה

עדן בן זקן - צילום: אלי סבתי

אווירה מרגשת ומתוחה שררה אמש (ראשון) בטבריה, כאשר הזמרת עדן בן זקן עלתה לבמה בלוק צנוע במיוחד והקדישה את הופעתה לרפואתו של המקובל הגאון רבי דב קוק, המאושפז בימים אלו במצב רפואי קשה. בן זקן, המקורבת לדת ולמסורת, בחרה לשנות את סגנון הופעתה כביטוי להזדהות עמוקה עם מצבו של הרב.

במהלך המופע, עצרה הזמרת את רצף השירים ופנתה אל הקהל הרב שגדש את האולם בבקשה מרגשת. "אני מבקשת מכולכם לעצור הכל ולהעתיר בתפילה לרפואתו השלמה של הרב דב בן שושנה", אמרה בן זקן, כשרגש ניכר בקולה. הקהל נענה מיד לבקשתה, והמקום התמלא בתפילות נרגשות לשלומו של המקובל. כידוע, הגר"ד קוק, תושב העיר טבריה, זקוק בימים אלו לרחמי שמים מרובים. בימים האחרונים נערכו מספר עצרות תפילה וחיזוק לרפואתו, בהן השתתפו אלפי מתפללים. עצרת מרכזית התקיימה בטבריה בראשות הרב יגאל כהן, שם השתתפו למעלה מ-2,000 איש שנשאו תפילה נרגשת לרפואתו. גם בבני ברק התקיימה עצרת תפילה בהשתתפות חמיו של הגר"ד קוק, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, שפרץ בבכי במהלך המעמד. "חתני עשה מופתים ונפלאות עם הים בטבריה", אמר הגר"י זילברשטיין בדמעות, והוסיף: "הוא מסר את נפשו למען השבת, כתב מודעות ענק בכל טבריה על חשיבות שמירת השבת".

מעשה זה של עדן בן זקן מצטרף למסורת ארוכה של קשר בינה לבין עולם התורה. בעבר תועדה הזמרת מתפללת בציון הרבי מליובאוויטש זצ"ל במהלך סבב הופעות בארצות הברית, וכן נודע על קשריה עם רבנים ומקובלים שונים.

הבחירה להופיע בלוק צנוע ולהקדיש את המופע לרפואת הרב משקפת את ההזדהות העמוקה של בן זקן עם מצבו. הקהל בטבריה, שכלל רבים מתושבי העיר המכירים את הגר"ד קוק ופועלו, התרגש מהמחווה ונענה בהתלהבות לקריאתה להתפלל.

יצוין כי בימים אלו נמשכות התפילות והעצרות ברחבי הארץ לרפואתו השלמה של המקובל. רבנים ומשפיעים קוראים לציבור להמשיך ולהעתיר בתפילה לרפואת רבי דב בן שושנה בתוך שאר חולי ישראל.