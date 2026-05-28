המונים מתושבי בני ברק, בראשות רבנים, ראשי ישיבות, ותלמידי חכמים מופלגים יחד עם כלל הציבור, השתתפו ביום שני השבוע, בעצרת חיזוק ותפילה שנערכה לרפואת המקובל הגה"צ רבי דוב בן שושנה קוק מטבריה, הזקוק לרחמי שמים מרובים, בעקבות אי פריצת דרך במצבו הרפואי.

העצרת נערכה בהיכל ביהכ"נ המרכזי ברמת אלחנן, בראשות חמיו, 'חבר המועצת' ורב השכונה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, כאשר לקראת סוף שיעורו השבועי, הציג לזכות חתנו שאלה בהלכה, בה ציטט שמועה מפי חתנו הגר"ד קוק.

לאחר מכן נשא הגר"י זילברשטיין דברי כיבושין קצרים, בהם הפליג לתאר את גדולת חתנו הגר"ד קוק, הזקוק כעת לתפילות של עם ישראל:

"היה לנו כעת כל כך הרבה שנים שחתני, שהקב"ה יעזור לו ויעזור לנו שיחיה ויאריך ימים. הוא היה ממש מוסר את הנפש שלו למען השבת, הוא כתב מודעות ענק, בכל טבריה – "יהודים יקרים, תדעו לכם, היהדות תלויה בכם, המים תלויים בכם, ברכת השם של הים תלויה בכם. אם אנחנו נשמור את השבת כמו שצריך, אז נזכה לכל זה. הרי הפייטן אמר 'כי אשמרה שבת קל ישמרני', מה זה "קל ישמרני"? שום צרה לא יכולה לבוא על עם ישראל. וחתני פרסם את זה בכל טבריה.

"הוא עשה מופתים ממש שלא כדרך הטבע. איך? הוא הראה לכולם בחוש מה מרוויחים בזכות שמירת השבת, וממש כל כך הרבה פעמים היו שהוא קידש שם שמיים על הגדול ביותר. נפלאות הוא עשה, עם הים הוא עשה נפלאות. כמה וכמה פעמים ילדים טבעו שם והוא בחכמתו ובקדושתו, היה ממש פלאי פלאים. עשה ניסים ונפלאות הוא עשה.

"כעת אנחנו צריכים לבקש מהקב"ה שירחם על עם ישראל, וישלח לו רפואה שלמה, ובעזרת השם נראה ישועות ונחמות לו ולעם ישראל כולו. נזכה לישועות, בכל טוב סלה. ובעזרת השם, אנחנו נראה נפלאות מתורתו הקדושה, כשהוא יזכה לחזור, וכולנו נראה אותו בריא, עומד על התורה ועל העבודה, ונזכה כולנו לכל טוב סלה".