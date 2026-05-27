החילוץ ברמת בית שמש ד ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

פעולת חילוץ מורכבת התנהלה היום (רביעי) באתר בנייה ברמת בית שמש, כאשר שני פועלים נלכדו על גבי עגורן בגובה של כ-70 מטרים. לוחמי האש מתחנת בית שמש, בשיתוף יחידת יל"מ - היחידה לחילוצים מיוחדים - הוזנקו למקום ופעלו בשיטות חילוץ מתקדמות להוצאת הלכודים בשלום.

על פי הנמסר מכבאות והצלה, עם הגעת הכוחות לזירה זוהו שני הפועלים כשהם לכודים בגובה רב מאוד, כאשר אחד מהם נפצע. המורכבות הכפולה - הגובה הרב והמצב הרפואי של אחד הלכודים - דרשה תכנון מדויק ופעולה זהירה במיוחד מצד צוותי החילוץ.

החילוץ ברמת בית שמש ד ( צילום: כבאות והצלה לישראל )