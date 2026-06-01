כיכר השבת
מראה שלא שומעים כל יום

כולם יאמרו קדיש | הפסק המפתיע של הרבי מדושינסקיא בטבריה

תקדים בחצר חסידות דושינסקיא: עשרות לומדים שסיימו את מסכת חגיגה אמרו יחד את הקדיש, וזאת לאור פסק הלכה מיוחד של האדמו"ר במעמד אדיר שנערך בטבריה • צפו בתיעוד מרגעי ההוד עם ילדי התשב"ר שעטו כתרים, הריקוד הסוער של הרבי עם הקהל והמתנה המפוארת שקיבלו האברכים המצטיינים (חסידים)

סיום מסכת בדושינסקיא (צילום: שמואל שנקר)

מעמד מיוחד ורב רושם נערך בעיר הקודש טבריה, שם חגגו אברכי כולל דושינסקיא משכונת הר יונה את סיום מסכת חגיגה, אותה למדו במשך שנה שלמה ברוב עמל ויגיעה יחד עם סדרי שינון וחזרה קפדניים. המעמד התקיים בראשות האדמו"ר מדושינסקיא, ובהשתתפות כל בני הקהילה, אנשים, נשים וטף, לצד אבות האברכים שהגיעו במיוחד להשתתף בשמחה, וכן רבנים ומרביצי תורה בולטים.

טרם תחילת המעמד הרשמי, עם נטות צללי ערב, התכנסו חברי הכולל בחצר גינת גן האירועים לסדר לימוד מיוחד, במהלכו חזרו יחד על המסכת כולה ולאחריו נבחנו בכתב על החומר הנלמד. בהמשך הערב הסבו המשתתפים לסעודת מצווה מפוארת, כאשר מיטיבי נגן מקרב הקהילה מנעימים את האירוע בשירה ובזמרה לכבוד התורה ולומדיה. מחזה מרגש במיוחד נרשם כאשר ילדי התשב"ר של החסידות הגיעו למקום כשתרני תורה מעטרים את ראשיהם והושבו במקום של כבוד באולם כדי לחוות את המעמד מקרוב, תחת פיקוח הדוק של צוות מחנכים שאירגן עבורם תוכנית מותאמת.

עם הגעתו של האדמו"ר מדושינסקיא לסעודת המצווה, נשא הרבי אמרות קודש בפני החסידים. ראש הכולל, הרב ישכר שלמה גרינוואלד, התכבד בעריכת סיום המסכת ושילב בדבריו את התחלת מסכת סוכה. במהלך האירוע עלתה שאלה הלכתית מעניינת לגבי אמירת הקדיש שלאחר הסיום, שכן נוצר תקדים שבו ציבור שלם מסיים את המסכת בו זמנית לאחר שכל אחד ואחד מהם למד אותה מראשו ועד סופו. לאחר התייעצות וקבלת דעת תורה מהאדמו"ר, פסק הרבי כי כל המסיימים יאמרו את הקדיש יחד.

המראה הגדול הגיע לשיאו כאשר הציבור כולו קרא במתינות וברגש רב את נוסח ה'הדרן', ואמירת הקדיש המשותפת על ידי עשרות הלומדים ניסרה את חלל האולם. מיד לאחר מכן פצחו ההמונים במעגלי שמחה וריקודי קודש, כאשר בעיצומם ירד האדמו"ר לרקוד בתוך קהל החסידים במשך זמן ממושך, כשבתווך מפזזים ילדי התשב"ר.

בסיום המעמד עברו האברכים שנבחנו בהצלחה על המסכת לקבלת מתנה יוקרתית מידיו של האדמו"ר, קערת כסף מפוארת המיועדת להבדלה במוצאי שבת.

סיום מסכת בדושינסקיא (צילום: שמואל שנקר)
