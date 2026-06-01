הידרדרות חמורה במצבה

מצב קריטי | בני המשפחה הוזעקו לשהות סמוך למיטת הרבנית הישישה מבורו פארק

העתירו בתפילות: בעקבות הרעה קשה במצבה של הרבנית הצדקנית מראחמיסטריווקא, אלמנת האדמו"ר מראחמיסטריווקא זצ"ל ואחותו של האדמו"ר מסקווירא, בשעה האחרונה כל בניה האדמו"רים ובנותיה הרבניות הוזעקו בדחיפות לבית החולים • הציבור נקרא לקרוע שערי שמים לרפואת הרבנית מרים בת טראנא (חסידים)

האדמו"ר מרחמסטריווקא ארה"ב זצ"ל (צילום: דרשו)

העתירו בתפילות: חסידי ראחמיסטריווקא נקראו לעורר רחמי שמים מרובים לרפואתה השלמה והמהירה של הרבנית הצדקנית והישישה, אלמנת האדמו"ר מראחמיסטריווקא ארה"ב זצ"ל, לאחר שאושפזה בבית החולים כשמצבה מוגדר קריטי.

הרבנית, שאינה בקו הבריאות מזה תקופה, הובהלה אתמול בבוקר לבית החולים לאחר צניחה דרסטית בלחץ הדם שלה. הרופאים בבית החולים הגדירו את מצבה כקריטי, וציינו כי היא זקוקה לרחמי שמים מרובים כדי לצאת מכלל סכנה.

בשעה האחרונה, בעקבות ההידרדרות הקשה, הוזעקו בדחיפות כל בניה האדמו"רים, בנותיה הרבניות וכל בני המשפחה כדי להיות סמוכים למיטתה בבית החולים ולעורר רחמי שמים מרובים ברגעים הגורליים הללו.

הרבנית הצדקת היא בתו של האדמו"ר מסקווירא זצ"ל, ואחיה היחידי הוא יבלחט"א האדמו"ר מסקווירא.

חסידי ראחמיסטריווקא, חסידי סקווירא וכלל הציבור נקראים לקרוע שערי שמים ולקרוא פרקי תהילים לרפואתה השלמה של הרבנית הצדקנית מרים בת טראנא, בתוך שאר חולי ישראל, והן קל כביר לא ימאס תפילת הרבים.

תפילותהאדמו"ר מרחמסטריווקאהרבנית מרחמסטריווקא

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

