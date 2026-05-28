אלפי חסידים חגגו | הרבי מתולדות אהרן השיא את נכדו עם נכדת אחיו, ראש הישיבה
אלפי חסידים נטלו חלק השבוע בשמחת נישואי החתן בן הגה"צ רבי ישראל יוסף קאהן, בנו הגדול של האדמו"ר מתולדות אהרן, עב"ג הכלה בת הרה''ג ר' יוסף קאהן, בן הגה"צ רבי משה קאהן, ראש ישיבת תולדות אהרן, וחתן האדמו''ר ממשכנות הרועים | השמחה הגדולה נחגגה בהיכל החסידות במרכז שכונת 'מאה שערים' בירושלים (חסידים)
מאות תלמידי הישיבות של חסידות קראלי התכנסו יחדיו בקמפוס "מחנה זרע אברהם" בהרי הקאנטרי בארה"ב ליום שכולו תורה | במהלך היום הופיע האדמו"ר, התיישב ללמוד ופלפל עם הבחורים בסוגיות בעיון • צפו בגלריית הוד מהמעמד המרגש (חסידים)
הגה"צ גאב"ד זוועהיל הגיע אמש לביקור קודש אצל זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, לקראת חתונת בתו הערב בביתר • במהלך הביקור הפתיע הגרי"מ את הגאב"ד כששחזר מולו את הימים שלפני תש"ח בעיר העתיקה, והמפגשים היומיים שלו עם הסבא הגדול רבי שלומק'ע מזוועהיל זי"ע • מה קרה בכל יום בחזור מהכותל? • סיקור ותיעוד מהביקור המרתק (חסידים)
רגע מרגש נרשם השבוע בשריד בית מקדשנו, כאשר האדמו"ר מערלוי הגיע לתפילה ע"י אבני הכותל המערבי, לרגל שבעת ימי התשלומין של חג השבועות שם העתיר לישועת הכלל והפרט | ברחבת הכותל נפגש הרבי במקריות נדירה עם האדמו"ר מסלאנים, והשניים התברכו בחמימות רבה ובמאור פנים | צפו בתיעוד מהתפילה, לצד גלריה מחג השבועות ומעמד קידוש לבנה בצל האדמו"ר במרכז החסידות בשכונת קטמון בירושלים (חסידים)
היסטוריה בחצרות הקודש: לאחר עשרות שנים של פילוג עז, רוחות האחדות בין חצרות הקודש לבית סאטמר מגיעות היום לשיא חסר תקדים • הנכדים הגדולים משני הצדדים יתכנסו למעמד הגרלה מותח של חפצי הקודש, הספרים העתיקים ואוצרות המיליונים של האדמו"ר בעל ה'ברך משה' זי"ע • מאחורי הקלעים: היוזמה החשאית של המשב"ק המיתולוגי, המחסן המאובטח, והמכתב המשותף שעליו חתמו שני האחים האדמו"רים (חדשות, חסידים)
עצרת זיכרון נערכה בהיכל בית המדרש 'לוקווע וולברוז' בבני ברק, לרגל מלאת חצי יובל להסתלקותו של האדמו"ר מלוקווע וולברוז זצוק"ל, שנלב"ע בחודש סיוון תשס"א | במעמד השתתפו אדמו"רים, רבנים וקהל עם רב ממתפללי ובאי בית המדרש לצד תושבי השכונה | במהלך הערב נשאו דברים, ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן. בנו וממלא מקומו הרה"ג רבי שמואל טורנהיים. הגה"צ חכם ניסים בן שמעון. הגה"צ רבי אהרן טויסיג והרה"ג רבי יעקב שיש (חסידים)
לקראת שמחת נישואי בתו הכלה, מחר בעיר ביתר עילית, הגיע אמש (שלישי) הגה"צ גאב"ד זוועהיל לביקור הוד אצל האדמו"ר מצאנז, כדי להזמינו לקחת חלק בשמחה הגדולה | במהלך הביקור הרחיבו בשיח אודות שגב זכות אבות היורדת משמי מעל בעת שמחה, ובסיום הביקור נפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)
קהל חסידים ואנשי מעשה נטל חלק אמש (שלישי) בשמחת נישואי החתן, נין האדמו"ר הישיש מנאראל | החתן הינו בן לנכדו הרב יצחק נתן שפירא, בן הרה"צ רבי אהרן שפירא וחתן האדמו"ר מזוועהיל, עם הכלה, בת הרה"צ רבי שמעלקא רוזנבוים, בן האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל וחתן האדמו"ר משאץ ויז'ניץ (חסידים)
בהיכל בית המדרש הגדול של חסידות סערט ויז'ניץ בחיפה, נחגגה בהתרגשות שמחת ה'חומש סעודה' לילדי החמד בני החמש | את המעמד פיארו בהופעתם הכבודה האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, נשיא התלמוד תורה, יחד עם מחותנו האדמו"ר מביאלה, אשר להם צאצא משותף בשמחה הגדולה (חסידים)
בהתרגשות עצומה קידמו בחורי החמד של ישיבה קטנה דחסידי פינסק קרלין בביתר עילית את פני מורם ורבם האדמו"ר אשר הופיע לביקור פתע מוחלט ללא כל הכנה מוקדמת | הרבי נעמד ליד הסטנדר במשך כחצי שעה ושקע בלימוד, התפלל עם הבחורים מנחה ונשא דברי חיזוק נרגשים על ההתמדה | צפו בתיעוד מהביקור המרגש (עולם הישיבות - חסידים)
השבוע הגיע הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף לביקור אצל האדמו"ר מקרעטשניף קרית גת | האדמו"ר קידמו ברוב כבוד, ובשיחת קודש הרחיבו אודות הידידות שהייתה בין אביו האדמו"ר בעל ה'נועם ישראל', למרן הגאון הרב עובדיה יוסף זי"ע | כמו כן שוחחו בעניינים העומדים על הפרק בעיר | בסיום הביקור בירכו זה את זה לרוב והאדמו"ר ליווהו עד לרכבו ונפרדו לשלום (חסידים)
כחום היום, יצא היום האדמו"ר משבט הלוי, כשהוא מלווה בראש קבוצה נבחרת של תלמידיו וחסידיו, למעמד המסורתי של קצירת חיטים לצורך אפיית מצות מצווה לחג הפסח תשפ"ז הבא עלינו לטובה | המעמד המרומם, רווי ההתרגשות וההכנה הרוחנית, נערך בשדות החיטה, שם האדמו"ר עמל בעצמו וקצר את החיטים בהידור רב תחת השמש הקופחת (חסידים)
בשורה משמחת לאלפי חסידי ואוהדי קהילת "פני מנחם", בראשות ראש הישיבה הגה"צ רבי שאול אלתר. ועדת ההקצאות בעיריית ירושלים אישרה סופית שתי הקצאות ענק לקהילה ברחוב ירמיהו ובמתחם המיתולוגי ברוממה | חשיפת המו"מ החשאי שנמשך חצי שנה בין חסידות באיאן לקהילה – והדיל ההיסטורי של רכישת ביהמ"ד במלכי ישראל שהתפוצץ ברגע האחרון בשל לחצים פנימיים | כל הפרטים (חסידים)
לאחר שעות של תפילות ודאגה בחצר החסידית הגדולה בעולם, בישר בנו של האדמו"ר מגור, הרה"צ רבי נחמיה אלתר, כי ההליך הרפואי בעיניו של הרבי הסתיים בשלום | הרבי ישהה לימי מנוחה בוילה שנשכרה במיוחד בהרצליה | כל הפרטים (חסידים)
דרמה חסרת תקדים בירושלים: בפעם השנייה, יעתיק האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק את שמחת נישואי נכדתו להיכל הענק של חסידות קרלין סטולין בגבעת זאב | הקיצוניים שניהלו מלחמת חורמה פתחו במסע איומים מבוהל, ניסו לפרוץ למעון האדמו"ר, וכשלא צלחה ידם, הציפו הבוקר את העיר במודעות פשקווילים שקריות | החסידים מבהירים, "בחסידות אחרת הם היו מפונים באמבולנס" | חשיפה מטלטלת (חסידים)
סערת השיחה המפתיעה של האדמו"ר מאמשינוב בנושא 'הר הבית' הגיעה לשטח: זינוק של 20% במספר העולים ויותר מעשרה חרדים שנכנסו למסלול הקצר - שזכה לכינוי החדש | מדוע ציוץ התגובה "הרשמי" ברשת שניסה לייצר "הכחשה" בשם האדמו"ר, חשף לחצים פנימיים וחוסר הבנה בניהול חצרות חסידיות? (חסידים)
מתוך רגשי קודש נעלים קיים השבוע האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג מצוות שילוח הקן באישון ליל, בסמוך להיכל ישיבתו הרמה במרכז בורו פארק | לאחר קיום המצווה, ערך הרבי טיש לחיים, במהלכו זימרו החסידים 'כי אורך ימים', והרבי הרחיב בדברות קודש מתוך התרגשות ועורר רחמי שמים מרובים, כפי המובא בזוהר הקדוש על עת רחמים ורצון נעלה זו (חסידים)
