כיכר השבת
"איטבח אל יהוד"

בואש ומעצר בהפגנה הסוערת; חברי כנסת משתלחים בחרדים: "מחבל, לכלא"

לפחות מפגין אחד נעצר בהפסנה הסוערת של הרצפ"ניקים בצומת בר אילן בירושלים | לדברי המשטרה, התפתחו עימותים במקום כולל גרימת נזק לתשתיות. בתיעוד שפורסם נראה הבואש שהופעל על המפגינים | ליברמן ויאיר גולן ניצלו את האירועים להשתלחות בחרדים (בארץ)

צילום: דוברות המשטרה

חברי כנסת מהאופוזיציה, המובילים רשימות בגוש המתנגד לנתניהו, בימין ובשמאל, ניצלו את הפגנת הרצפ"ניקים הערב, וקריאה בודדת של אחד המפגינים, כדי להשתלח שוב בציבור החרדי.

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן שיתף פוש של חדשות N12 שדיווח על ההפגנה, ובו אזכור כי "חרדי קיצוני צעק על שוטרים 'איטבח אל-יהוד'" במהלך ההפגנות וכי נרשמו עימותים וחסימות כבישים, וצייץ כי "ההנהגה החרדית הכריזה מלחמה על צה״ל, על משטרת ישראל ועל מדינת ישראל".

גולן הוסיף: "אנרכיה מוחלטת. הסתה נגד חיילים. קריאות למרד. תקיפת המשטרה. והכל בזמן מלחמה. אנחנו נחזיר את החוק והסדר. נגייס חרדים ואלה שלא יהיו מוכנים, נכניס לכלא. נחזיר משילות. ונסיים את המציאות המעוותת שבה קמה כאן אוטונומיה שחיה על גב הציבור המשרת, העובד והנלחם".

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן שיתף גם הוא את הפוש, וצייץ כי "מי שצועק לעבר שוטרים ״איטבח אל יהוד״ - הוא מחבל לכל דבר ועניין".

ההפגנה התקיימה, כפי שדווח ב'כיכר השבת', בצומת בר אילן בירושלים - ברקע גל המעצרים נגד תלמידי ישיבות, וברקע סערת . במהלך ההפגנה, שהייתה סוערת במיוחד, תועדו מפגינים כשהם "נתלים" על רכבים.

לדברי המשטרה, לפחות מפגין אחד נעצר במקום. תיעוד מרגעי המעצר מתפרסם בכתבה זו. במקביל בתיעוד נראה בואש שמופעל על המפגינים במטרה לפנותם מהכביש.

לטענת המשטרה, בהודעה שפרסמה הערב, "מהציר. מפרי הסדר לא נשמעו להוראות, החלו בגרימת נזק חמור לתשתיות, השליכו חפצים, אבנים ותקפו שוטרים. הכוחות החלו לפנותם תוך שימוש בכוח ובמכת"ז, זאת על מנת להשיב את הסדר על כנו ולפתוח את צירי הנסיעה לציבור משתמשי הדרך".

עוד טענה המשטרה כי שוטר ואזרח שהיו במקום נפגעו כתוצאה מהשלכות אבנים ונפצעו קל. המשטרה הוסיפה: "משטרת ישראל תאפשר את חופש הביטוי והמחאה כחוק. יחד עם זאת, תגלה יד קשה להפרה בוטה של הסדר הציבורי תוך פגיעה בכוחות הבטחון ותפעל בנחישות להשבת הסדר על כנו".

הפגנהחוק הגיוסצומת בר אילן

9
מי שצועק קריאות נוראות כאלו ופוגע בתשתיות אינו בן תורה אלא פרחח שמחלל שם שמיים ומביא רדיפה על עולם הישיבות. מנגד, ההשתלחות חסרת הרסן של יאיר גולן מוכיחה כי מטרתם אינה גיוס או שיוויון, אלא רדיפת הדת ושנאת חינם.
אסף
8
אוי ואבוי מה זה הקריאות המזעזעות האלו? לצעוק מילים כאלו על השוטרים שלנו שמגנים על הציבור? חילול השם נורא ואיום השתבשה דעתם ומנגד הרשעים האלו ליברמן וסיעתו ישר פותחים את הפה הטמא שלהם להסית נגד כל בני הישיבות ה' ירחם עליהם
תומר
7
בזמן שאנחנו נלחמים בחזית ומסכנים את החיים שלנו בשביל המדינה הזאת לשמוע קריאות כאלו נגד שוטרים וחיילים זה פשוט סכין בגב אבל הניצול הציני של גולן וליברמן כדי לקרוע את העם ולייצר מלחמת אחים בתוך הבית פוגע בנו ובמילואים לא פחות
מילר
6
חילול השם נורא של השוליים ההזויים בצומת בר אילן שפוגעים בתשתיות ורבים עם כוחות הביטחון הציבור החרדי מוקיע אתכם מנגד הניסיון של האופוזיציה לעשות סיבוב פוליטי מכוער לקרוא לנו מחבלים ולאיים בבתי כלא המוניים רק מוכיח כמה השנאה שלהם לדת עיוורת ומסוכנת
מיכל
5
ממשלת ימין על מלא
לא נשכח
4
האם הכנסת לא חוקקה חוק שהבואש אסור לשימוש?
משטרה ציונית
3
איזה אדם שפוי לוקח את הצד של המפגינים? הם נותנים מתנה אדירה לליברמן ולגולן.
מר בחור
2
הדיבורים של יאיר גולן זה כמו פלאפל יבש בלי טחינה ובלי חריף אי אפשר לבלוע את זה מרוב שזה חונק רוצה להכניס את כולנו לכלא בגלל איזה פרחח אחד שאיבד את השכל? ואביגדור ליברמן ישר מוחא לו כפיים מהצד תביאו קצת קוקה קולה שנשטוף את השנאה שלכם מהגרון
מירן
1
אביגדור ליברמן ראה מכת"זית בצומת ישר צעק לא תבשל גדי בחלב אמו. אבל הוא לא בישל כבוד הרב,המפגין בכלל לא בישל הוא כולה עמד שמה ואכל גויאבות ומישמיש. בא יאיר גולן עם החליפה של שבת שלו נהיה הגולם הזה שמחפש קריזה תנו לקרוא תהילים בשקט ליד החנות ותפסיקו לעשות לנו חגיגה מהמדינה
זאנה

