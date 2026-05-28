חברי כנסת מהאופוזיציה, המובילים רשימות בגוש המתנגד לנתניהו, בימין ובשמאל, ניצלו את הפגנת הרצפ"ניקים הערב, וקריאה בודדת של אחד המפגינים, כדי להשתלח שוב בציבור החרדי.

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן שיתף פוש של חדשות N12 שדיווח על ההפגנה, ובו אזכור כי "חרדי קיצוני צעק על שוטרים 'איטבח אל-יהוד'" במהלך ההפגנות וכי נרשמו עימותים וחסימות כבישים, וצייץ כי "ההנהגה החרדית הכריזה מלחמה על צה״ל, על משטרת ישראל ועל מדינת ישראל".

גולן הוסיף: "אנרכיה מוחלטת. הסתה נגד חיילים. קריאות למרד. תקיפת המשטרה. והכל בזמן מלחמה. אנחנו נחזיר את החוק והסדר. נגייס חרדים ואלה שלא יהיו מוכנים, נכניס לכלא. נחזיר משילות. ונסיים את המציאות המעוותת שבה קמה כאן אוטונומיה שחיה על גב הציבור המשרת, העובד והנלחם".

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן שיתף גם הוא את הפוש, וצייץ כי "מי שצועק לעבר שוטרים ״איטבח אל יהוד״ - הוא מחבל לכל דבר ועניין".

ההפגנה התקיימה, כפי שדווח ב'כיכר השבת', בצומת בר אילן בירושלים - ברקע גל המעצרים נגד תלמידי ישיבות, וברקע סערת חוק הגיוס. במהלך ההפגנה, שהייתה סוערת במיוחד, תועדו מפגינים כשהם "נתלים" על רכבים.

לדברי המשטרה, לפחות מפגין אחד נעצר במקום. תיעוד מרגעי המעצר מתפרסם בכתבה זו. במקביל בתיעוד נראה בואש שמופעל על המפגינים במטרה לפנותם מהכביש.

לטענת המשטרה, בהודעה שפרסמה הערב, "מהציר. מפרי הסדר לא נשמעו להוראות, החלו בגרימת נזק חמור לתשתיות, השליכו חפצים, אבנים ותקפו שוטרים. הכוחות החלו לפנותם תוך שימוש בכוח ובמכת"ז, זאת על מנת להשיב את הסדר על כנו ולפתוח את צירי הנסיעה לציבור משתמשי הדרך".

עוד טענה המשטרה כי שוטר ואזרח שהיו במקום נפגעו כתוצאה מהשלכות אבנים ונפצעו קל. המשטרה הוסיפה: "משטרת ישראל תאפשר את חופש הביטוי והמחאה כחוק. יחד עם זאת, תגלה יד קשה להפרה בוטה של הסדר הציבורי תוך פגיעה בכוחות הבטחון ותפעל בנחישות להשבת הסדר על כנו".