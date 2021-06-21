מאז הקמת המדינה, ידעה המדינה מאבקים ומחאות על הצביון, הרוח ודמותה של המדינה הצעירה שזה עתה קמה | אל מול פורקי העול שניסו רק להתרחק מבית אבא ולייצר 'יהודי חדש', לחמו בגבורה גדולי התורה שבכל דור ודור, לשמר ולייקר את גבולות התורה והקדושה | ברקע עצרת המיליון הצפויה היום, חזרנו אל המחאות הגדולות מקום המדינה (מגזין, חרדים)
העבודות בצומת יגרמו לשיבושי תנועה קשים באזור צומת בר אילן שחלקו ייחסם לסירוגין לאורך תקופת העבודות • העבודות ימשכו בשנתיים הקרובות לאורך כל שעות היום. • בשל העבודות הוכנה תכנית מעקפי תנועה • "מומלץ לנהגים לנסוע בדרכים עוקפות" (תחבורה)