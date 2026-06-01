עם התקדמות בנית המרכז העולמי ויזניץ במרכז רחוב עזרא בבני ברק בצעדי ענק, הורשו לראשונה לחסידים לקבל הצצה בתוככי הבניין האדיר, במסגרת ימים מיוחדים בהם נערכו תערוכות ומיצגים היסטוריים ייחודיים.

ביום ב׳ סיון יום הילולת האדמו"ר בעל ה'אהבת ישראל' זי״ע נערך מעמד מיוחד וסיור מרגש רווי הוד בהשתתפות האדמו”ר מויז’ניץ, בעת שסייר לראשונה בתוככי בניית המרכז העולמי של החסידות ונכנס בשערי אתר הבנייה.

בפתח הסיור ניגש הרבי אל עבר בורות המקווה, שם התעניין במשך דקות ארוכות בפרטי הבנייה, בגודלה והיקפה באופן שיתאים לימי החול וימי שבת ויומי דפגרא. לאחר מכן המשיך הרבי לעבר חדר המדרגות הראשי, והביע את התפעלותו מרוחב המקום והיקפו.

לקראת הירידה לקומת מינוס 3 הורגשה דריכות מיוחדת, כאשר על עמודי הקומה הוצגו תמונותיהם של שבעת הרועים ואדמור״י בית ויזניץ לדורותיהם, ובתווך דמותו של מנהיג ישראל האדמו״ר בעל ה'ישועות משה' זי״ע.

הרבי נעצר דקות ארוכות מול תמונת דיוקנו של אביו בעל הישועות משה זי”ע, ובמשך זמן ממושך דיבר על רוחו החופפת במקום הקדוש הזה. בתוך הדברים הביע את רצונו כי בהיכל בית המדרש יונצח זכרו של הבעל שם טוב הקדוש לצד אדמורי בית ויזניץ השושלת לדורותיהם.

לאחר כחצי שעה של סיור, נכנס הרבי למעמד ה”לחיים” שנערך בקומת מינוס 2, שם המתינו עשרות חסידים הנמנים עם גדולי התורמים למען בניית המרכז העולמי.

קהל המשתתפים קיבל את פני הרבי בשירת “שהחיינו” ו”אור חדש”, והרבי רקד בהתרגשות גדולה יחד עם הציבור.

במהלך המעמד נשא הרבי דברי חיזוק והתעוררות, והרחיב בגודל השמחה לעמוד במקום הקדוש הזה.

במעמד הובאו בפני הרבי אבני זהב מיוחדות שיוקדשו וייקבעו בבניין המרכז העולמי, תרומתם של חסידים ותומכים מארה”ב, קנדה ואירופה, המבקשים להנציח את חלקם בבניין המרכז הרוחני של החסידות.

בדבריו ציין הרבי את מסירות הנפש של יהודים הדרים מעבר לים, אשר לבם ונפשם קשורים למקום הקדוש, ושולחים את תרומתם למען המשך הבנייה והקמת המרכז העולמי.

ביום י״ג סיון יום הבהיר של האדמו״ר בעל ה'ישועות משה' מויז׳ניץ נערכו סיורים לכלל הציבור שתרמו סכומים מכובדים לטובת הבניין, לבקשת מנהלי האתר הבניה לבשו כלל הציבור כובעי בטיחות ולאחר הדרכת בטיחות מיוחדת זכו להצצה וסיור בתוככי הבניין, במשך כשעתיים סיירו בבניין כשהם מקבלים הסברים על היקפו וגודלו של הבניין ע״י העסקנים, בסיום הסיור נערך המעמד המרכזי ׳שהחיינו׳ בו ביטאו בעלי הדרשנים את מסירות נפשם של החסידים בהקמת הבניין שם שוררו ניגוני רגש שבח והודיה.