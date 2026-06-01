המנהיג הליטאי, ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, נשא אמש דברים חריפים ונוקבים נגד רדיפת עולם התורה.

ראש הישיבה השתתף בכינוס מיוחד למאות רבנים, אדמו"רים וראשי ישיבות מכל העדות והחוגים, בעקבות ריבוי הגזירות על עולם התורה. צפו במשא המלא.

המשא המלא של ראש הישיבה

"ברשות מרנן ורבנן שליט"א

אנחנו נמצאים במצב קשה מאד, כל מי שיש בו ריח תורה בכל אתר ואתר חש ומרגיש את זה, התורה ולומדיה נתונים למשיסה ולבוזזים.

כבר כמה שנים שהם רודפים את התורה ואת לומדיה באופן מחפיר, והמצב הולך ומכביד, ואין איתנו יודע עד מה.

הגזרות כנגד התורה קשים מנשוא, והגזרות הם בתחומים רבים, ברוח ובגשם, אבל הקב"ה מקיים את בריתו והבטחתו 'לא מאסתים ולא געלתים להפר בריתי איתם כי אני השם אלוקיהם'.

ואנו עומדים ומשתאים, מרוחם האיתנה של לומדי התורה כנגד כל הגזרות, בשקיעותם המיוחדת בלימוד התורה הקדושה של בני הישיבות ואברכי הכוללים, ולא עוד אלא אנו רואים התרבות של מקומות תורה, של לומדי תורה, וגם רבים רבים מתקרבים לאור התורה ודבקים בלימודה ובלומדיה.

כולנו, כל בני התורה, בארץ ובחוץ לארץ, חשים שותפים באמת ובתמים בצערו של האברך אשר נאנק מעול הגזרות הכספיות אשר טורדות את מנוחתו יום יום, והגזרות המתחדשות חדשים לבקרים נוטעות בליבו תחושה - כי על פי דרך הטבע חלילה, לא יוכל להביא טרף לפי הטף רחמנא ליצלן.

כולנו שופכים שיח לפני בורא עולם נותן התורה, שיחוס וירחם על בני התורה.

ליבנו שותת דם, ועפעפינו זולגות דמעות, על החרדה הגדולה בה שרויים לומדי התורה אברכי הכוללים ובני הישיבות ובני משפחותיהם מאימת המעצרים וחרב הגיוס ומקושי הגזרות, ליבנו דואב מצער בני משפחותיהם, לנגד עינינו עומד דאגתה ודמעתה של רעיית האברך ואמו של בן הישיבה, החוששת מכל יציאה של בעלה או בנה פן יתפס ח"ו על ידי זדים.

אנו מאמינים ובטוחים בהבטחת הבורא 'לא תמוש התורה מפינו ומפי זרענו עד עולם', אבל אין ספק כי החשש והצער הם עמוקים עד למאד.

בסיעתא דשמיא, נדבה רוחם של נדיבים צדיקים מארצות הברית וכל תפוצות ישראל, נדיבים אשר ראויים לבקש מהם ברכות, וכבר יותר משנתיים ימים אשר נטלו על עצמם להשלים את מה שנחסר מהישיבות והכוללים בעקבות הגזרות, ואין ספק כי אברכי הכוללים ובני הישיבות מתמלא ליבם ברגשי הוקרה לנדיבי העם בחוץ לארץ, ומתחזקת יכולתם לשקוע בלימודם יותר ויותר למרות כל הקשיים, כאשר לומדי התורה חשים בנשיאה בעול של נדיבי העם בחו"ל.

כעת בתוכניתנו לצאת שוב לארצות הברית עם עוד גדולי תורה ויראה שליט"א, לשוב ולדבר על ליבם הפתוח והרחב למצוקת עולם התורה כאן בארץ ישראל, נדיבי העם אשר נתבעים ונותנים ושוב נתבעים ונותנים, וכעת בשלישית נתבעים שוב ונותנים, ולא עוד אלא שתובעים מעוד נדיבים להוזיל מהונם למען קרן עולם התורה.

אין דבר נפלא ונשגב מזה, כאשר מתקדש שם שמים על ידי נדיבי העם בארצות הגולה, כשרואים את התאמצותם הרבה למען קרן עולם התורה, והדבר לא קל, אבל הדבר ברור להם שזה תפקידם זה זכותם וזה חובתם.

אשריכם נדיבי קרן עולם התורה, אשריכם שהינכם מחזיקים ומעמידים את עולם התורה בארץ ישראל, דעו! בעמידתכם האיתנה לימין קרן עולם התורה, מלבד שאתם מחזקים את לומדי התורה, אתם מעודדים את רוחם כנגד כל הקשיים והגזרות, אין גבול לשכרכם בעולם הזה ובעולם הבא.

ומכאן קריאתנו ליהדות ארצות הברית וליהדות העולם, השתתפו בכל כוחכם ומרצכם למען קרן עולם התורה, גם מי שאין ידו משגת ליתן תרומות גדולות, יקבל על עצמו כל אחד לשאת לפחות אברך אחד, כל אחד לפי יכולתו ויותר מיכולתו.

ולאותם רשעי ישראל רודפי התורה יאמר: עם ישראל ובפרט לומדי התורה חוו כל השנים רדיפות קשות ואכזריות, גזרות איומות ומתוחכמות ברשעותם. אבל התורה היא נצחית! ותמיד התורה ולומדיה עמדו איתנים גם שלא כדרך הטבע, כי התורה היא אמת, והתורה תעמוד לעד.

אבל אתם, איך אינכם בושים, אתם יהודים מזרע אברהם יצחק ויעקב לוחמים בתורה ובלומדיה בארץ ישראל, אם אבותיכם וסבותיכם אשר עמדו מול רודפי ישראל בכל הגלויות, היו מקיצים מעפרם, מה היו אומרים לכם?! בושו והכלמו! אתם ממשיכי דרכם של רודפי התורה, בושו והכלמו, דרככם לא תצלח.

עם התורה ימשיך בלימוד התורה, וכל הגולה כולה תבער כמדורת אש באש התורה, ונזכה לגאולת עולמים במהרה בימינו אמן".