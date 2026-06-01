שמונה חשודים נעצרו

אנרכיה בבית שמש: מאות פרצו לתחנת המשטרה לאחר מעצר תלמיד ישיבה | תיעוד חסר תקדים

משטרת בית שמש עצרה הלילה תלמיד ישיבה 'עריק' והזעיקה את המשטרה הצבאית כדי להסגירו | מערכת 'צבע שחור' הופעלה ומאות מפגינים מיהרו לתחנת המשטרה ובמקום פרצו מהומות | המפגינים הצליחו לפרוץ לתחנת המשטרה | מאות שוטרים הוזעקו למקום והשתמשו באמצעים לפיזור הפגנות | תלמיד הישיבה הוסגר לידי המשטרה הצבאית • תיעוד חסר תקדים מהמהומות (חרדים)

אירוע חסר תקדים התרחש הלילה (בין ראשון לשני) במתחם תחנת המשטרה בבית שמש, כאשר כוחות ולוחמי מג"ב נאלצו להתמודד עם הפגנות ענק וםריצה למתחם התחנה לאחר תלמיד ישיבה.

המהומה החלה לאחר שמערכת 'צבע שחור' הופעלה בשל מעצר תלמיד ישיבה בכוונה להעבירו לידי המשטרה הצבאית החוקרת.

מאות של מפגינים הוזעקו לתחנה המשטרה והחלו המחאות ענק כאשר עשרות הצליחו לפרוץ למתחם תחנת המשטרה.

כוחות מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב, בפיקודו של מפקד מרחב ציון תת-ניצב שלומי בכר, פעלו באופן מיידי כנגד המפגינים שהתפרעו במקום והסתערו על מתחם התחנה. הכוחות הצליחו להדוף - באמצעות אמצעים לפיזור הפגנות - את המפגינים אל מחוץ לתחנה ולהשיב את השליטה במקום.

אולם המתפרעים לא הסתפקו בכך. לאחר שהודפו מהתחנה, המשיכו לנסות ולחסום את התנועה על ציר 38 הסמוך, תוך יידוי אבנים לעבר כוחות הביטחון. מדובר בציר תנועה מרכזי המשמש עורק חיוני לתנועה באזור והסביבה.

במהלך הפעילות, זיהו השוטרים שמונה חשודים שהיו מעורבים בהפרת הסדר ובתקיפת כוחות הביטחון. החשודים נעצרו והועברו לחקירה במשטרה.

"לא ראינו דבר כזה שנים", סיפר ל'כיכר השבת' אחד הנוכחים במקום. "זה לא היה רק הפלג הירושלמי או הקנאים הרגילים של בית שמש העתיקה. ראיתי כאן בעיניים שלי חסידי גור, חסידי בעלזא, ועוד חוגים מרכזיים שמעולם לא השתתפו בהפגנות כאלו. כולם מרגישים שהגיעו מים עד נפש. כולם מבינים שזו צרה משותפת נוכח הגזירות הקשות שמחתים השלטון על עולם התורה".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים.

