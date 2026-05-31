מוקדם יותר היום (ראשון), פרסם הפלג הירושלמי הודעת דוברות לפיה "מתנהל משא ומתן עם המשטרה הצבאית".

בהודעה ה"דרמטית" שפורסמה כ"הודעה לציבור", נטען כי "לאור התפתחויות משמעותיות במגעים מול רשויות הצבא, ובעקבות משא ומתן רציני ומתקדם המתנהל בשעות האחרונות על שחרורם של מס׳ גדול של תלמידי ישיבות ואברכים מהכלא הצבאי, הוחלט לדחות את ההפגנות המתוכננות ב-24 שעות."

המארגנים הוסיפו כי "ככל שלא יחולו פריצות דרך מספקות, יימשכו צעדי המחאה במלוא העוצמה. פרטים מעודכנים בנוגע למועדי ההפגנות ולתוצאות המגעים יפורסמו בהמשך".

היה ברור לכל בר דעת כי מדובר בעניין של זמן - במקרה הנוכחי דקות ספורות - עד שכתבי חדשות חילוניים יעטו על המציאה כמוצא שלל רב.

כאמור, דקות לאחר שפורסמה ה"ידיעה" של דוברות הפלג, שיגר ערוץ חדשות ישראלי מרכזי, פוש, בו צוטטה ההודעה של הפלג לפיה מתקיים משא ומתן לשחרור מספר גדול של עריקים.

צה"ל מצידו חזה את הבאות ומיהר לשגר הודעה באמצעות דובר צה"ל לפיה לא מתקיימים מגעים וכי מדובר בפייק ניוז.

"תגובת דובר צה״ל: בניגוד לנטען לא מתקיים משא ומתן על שחרור עריקים ומשתמטים מהכלא הצבאי."

אי אפשר שלא לתמוה על הדחף הלא-רציונלי של הפלג הירושלמי לפרסם הודעה על משא ומתן המתקיים עם הצבא.

ממה נפשך: אם משא ומתן כזה אכן מתקיים - האם לא עדיף לתת לו להתנהל בשקט ומאחורי הקלעים? הרי אין לך דיווח עסיסי יותר מזה המתאר "עסקה מתחת לשולחן" בין חרדים "קיצוניים" לצבא הציוני.

אם אכן התנהל משא ומתן שכזה, הרי שהוא הסתיים ברגע שליחת ההודעה על ידי אחד מצעירי הפלג.

האם מדובר בטעות תמימה של צעיר חסר ניסיון בפלג הירושלמי - או שמא באסטרטגיה מתוכננת מראש שנועדה להפעיל לחץ על הצבא?

כך או כך, ברור כי מדובר בהודעה ששרפה גשרים רבים ועשתה נזק רב לכל ניסיון של הידברות בין רשויות הצבא לציבור החרדי שצעיריו הפכו לפליליסטים.

תלמדו להבא: לא כל דבר חייבים לפרסם. לפעמים הרייטינג פשוט לא שווה את זה.