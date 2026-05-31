דרמת ענק לילית בבית שמש, השעה היא מעט לאחר השעה שתיים לפנות בוקר, אך ברחובות בית שמש התחושה היא של שדה קרב של ממש. אלפי מפגינים צרים בשעה זו על תחנת המשטרה המקומית, במה שהפך תוך שעה קלה לאירוע חסר תקדים שעשוי לסמן קו פרשת מים במאבק הציבור החרדי.

הכל החל לפני כשעה וחצי, כאשר בחור חסידי שיצא מאירוע חגיגי בפאתי העיר בית שמש, נעצר על ידי ניידת משטרה לבדיקה שגרתית לחלוטין. אלא שבמהלך בדיקת מסמכיו, קפצה במחשבי המשטרה ההתראה הרגישה: הבחור מוגדר כ'עריק' לאחר שלא התייצב בלשכת הגיוס. הבחור נעצר בו במקום והובא במהירות לתחנת המשטרה בבית שמש, שם החלו השוטרים בהכנות להעברתו המיידית לידי המשטרה הצבאית.

הידיעה על מעצרו של הבחור פשטה כאש בשדה קוצים. תוך דקות אחדות הופעלה מערכת ההתרעה הקהילתית – "צבע שחור" – והקריאה לצאת ולהציל את הבחור הדהדה בכל ריכוזי היהדות החרדית בעיר. אירוע חריג בבית שמש: עשרות קיצונים פרצו לתחנת המשטרה בעקבות מעצר עריק | תיעוד דוד הכהן | 02:10 מה שהחל כהתקהלות קטנה הפך בתוך פחות מחצי שעה למפגן כוח אדיר ומפחיד. אלפי בני אדם, ובהם מאות חסידים, נהרו מכל קצוות העיר וצרו על בניין התחנה. "לא ראינו דבר כזה שנים", מספר ל'כיכר השבת' אחד הנוכחים במקום. "זה לא היה רק הפלג הירושלמי או הקנאים הרגילים של בית שמש העתיקה. ראיתי כאן בעיניים שלי חסידי גור, חסידי בעלזא, ועוד חוגים מרכזיים שמעולם לא השתתפו בהפגנות כאלו. כולם מרגישים שהגיעו מים עד נפש. כולם מבינים שזו צרה משותפת נוכח הגזירות הקשות שמחתים השלטון על עולם התורה". לאחר דקות ארוכות של דחיפות וצעקות, אירע דבר שלא זכור כמותו מזה שנים רבות במדינת ישראל: ההמון הזועם הצליח לפרוץ את מחסומי האבטחה, להדוף את השוטרים ההמומים ולחדור לתוך תוככי מבנה תחנת המשטרה, כשהמטרה ברורה – לאתר את הבחור העצור ולשחרר אותו בכוח מידי המשטרה. המפקדים בשטח, שהבינו כי הם מאבדים שליטה על המתחם וכי חייהם של השוטרים בתחנה נמצאים בסכנה ממשית, הפעילו את כל נהלי החירום. ל'כיכר השבת' נודע כי מפקד מחוז ירושלים הכריז בדקות האחרונות על "טיפול נמרץ מחוזי" (טנ"מ) לטובת חברי התחנה הלכודים בבית שמש. בעקבות ההכרזה הדרמטית, כוחות גדולים של משטרה, יס"מ ומג"ב מכלל תחנות מחוז המרכז הוקפצו מבתיהם ונוהרים בשעה זו בנסיעה מבצעית לעבר העיר בית שמש כדי לתגבר את הכוחות הנסוגים. במקביל, השוטרים בתוך המבנה החלו להפעיל אמצעים קיצוניים בניסיון להדוף את ההמונים, והם משליכים רימוני הלם בתוך המתחם ומחוצה לו. קולות הנפץ העזים מרעידים בשעה זו את השכונות הסמוכות, והמשטרה מנסה להשתלט על האירוע בכל מחיר ובכל תחבולה אפשרית, תוך שימוש בכוח פיזי רב. בתוך הכאוס המוחלט, נראה כי המשטרה חילצה את הבחור בדקות האחרונות שלפני הפריצה הגדולה למבנה. גורם שנמצא בזירה מסר ל'כיכר השבת': "המשטרה הבינה שההמונים הולכים להוציא אותו מהידיים שלהם. לדברי אחד הנוכחים בתחנה, השוטרים העבירו את האסיר החסידי למקום מסתור לא נודע, מחוץ לבית שמש, כדי למנוע את שחרורו על ידי המפגינים".

הרוחות בבית שמש עדיין סוערות וממאנות להירגע, וההמונים מבטיחים כי מדובר רק ביריית הפתיחה. "זמנים חדשים בארץ ישראל", מסכם בשיחה ל'כיכר השבת' עסקן מקומי בכיר. "מי שחשב שהציבור החרדי יישבר או יילקח בשקט לכלא הצבאי – קיבל הלילה תשובה מוחצת בבית שמש. המערכה רק בתחילתה".

'כיכר השבת' ימשיך לעקוב ולדווח מהשטח.