המשטרה הצבאית נערכת לביצוע מבצע מעצרים נרחב ודרמטי עוד במהלך השבוע הקרוב, במסגרתו יבוצעו פשיטות על עשרות בתים במקביל ברחבי גוש דן, כך נודע ל'כיכר השבת'.

המבצע מכוון כנגד עשרות 'עריקים' שהוצאו נגדם צווי מעצר, והוא אמור להתמקד בערים תל אביב, גבעתיים ורמת גן.

גורמים במשטרה הצבאית הגדירו את המבצע כ'טסט' למבצעים נוספים שיבוצעו בהמשך, תוך שאיפה לבצע מספר רב של מעצרים בו-זמנית.

אלא שאמש (ראשון) התקיימו שיחות בין בכירים במשטרת ישראל לבין בכירים במשטרה הצבאית, במהלכן ביקשו גורמי משטרת ישראל לדחות את המבצע המתוכנן.

ל'כיכר השבת הבקשה הועלתה על רקע המצב הביטחוני המורכב בחזית הצפונית והירי המתרחב מלבנון ליישובי הצפון.

בשיחות הסבירו הגורמים במשטרת ישראל כי בעת הזו קיימים עומסים מבצעיים משמעותיים הנובעים ממגוון אתגרים. בין האתגרים נמנו הטיפול באירועי פשיעה ואלימות במגזר הערבי, התמודדות עם השלכות הרחבת טווח האיומים מצפון בעקבות הירי מלבנון, המשך המאבק בפשיעה החמורה, וכן משימות נוספות בתחומי ביטחון הפנים ובטיחות בדרכים.

כזכור, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, עדכנה אתמול כי הושגה הסכמה רשמית בין צה"ל למשטרת ישראל על ביצוע פעולות אכיפה יזומות ומשמעותיות נגד משתמטים, לרבות מעצרים בטווח הזמן הקרוב. ההסכמה הגיעה לאחר דיון מעקב ה-14 בנושא יישום פסקי הדין לגיוס בני ישיבות.

במסמך שפרסמה היועמ"שית צוין כי בשל הצורך לשמור על גורם ההפתעה ועל יעילות המבצעים, התוכנית האופרטיבית מוגדרת כחשאית, והמדינה נערכת להציג את פרטיה לבית המשפט העליון במעמד צד אחד בלבד.