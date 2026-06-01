החל מהשעה 17:00: 'הפלג' יוצא לשורת מחאות ענק | כל הפרטים

'הפלג הירושלמי' הרשמי מודיע על שורת מחאות ענק שיתקיימו היום (שני) "עקב המשך מעצרם הנפשע של בני הישיבות, שהושלכו לכלא יחד עם כ-50 תלמידי ישיבות ואברכים בעוון לימוד תורה, ולנוכח רדיפתם של עמלי התורה בארץ ישראל".
ההפגנות יתקיימו החל מהשעה 17:00 במספר מוקדים מרכזיים ברחבי הארץ.
ב'פלג' מבטיחים כי "המוני בית ישראל יצאו בהוראת מרנן ורבנן, לשורה של הפגנות סוערות ברחבי הארץ - במחאה חריפה נגד הפגיעה הקשה בעולם התורה ובזכותם של תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים להמשיך לשקוד על תלמודם ללא מורא".
מוקדי ההפגנות:
- ירושלים: אזור הכניסה לעיר
- בני ברק: במקום שיפורט בהמשך
- נתיבות
בוועדה להצלת עולם התורה מודיעים כי "מיקומים נוספים ומדויקים יותר יפורסמו בהמשך".
0 תגובות