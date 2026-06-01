החל מהשעה 17:00: 'הפלג' יוצא לשורת מחאות ענק | כל הפרטים

'הפלג הירושלמי' הרשמי מודיע על שורת מחאות ענק שיתקיימו היום החל מהשעה 17:00 בשורת מוקדים מרכזיים ברחבי הארץ | "עקב המשך מעצרם הנפשע של בני הישיבות, שהושלכו לכלא יחד עם כ-50 תלמידי ישיבות ואברכים בעוון לימוד תורה, ולנוכח רדיפתם של עמלי התורה בארץ ישראל" | כל הפרטים (חדשות)

הפגנה נגד הגיוס | ארכיון (צילום: חיים גולדברג\פלאש90)

ההפגנות יתקיימו החל מהשעה 17:00 במספר מוקדים מרכזיים ברחבי הארץ.

ב'פלג' מבטיחים כי "המוני בית ישראל יצאו בהוראת מרנן ורבנן, לשורה של הפגנות סוערות ברחבי הארץ - במחאה חריפה נגד הפגיעה הקשה בעולם התורה ובזכותם של תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים להמשיך לשקוד על תלמודם ללא מורא".

מוקדי ההפגנות:

  • ירושלים: אזור הכניסה לעיר
  • בני ברק: במקום שיפורט בהמשך
  • נתיבות

בוועדה להצלת עולם התורה מודיעים כי "מיקומים נוספים ומדויקים יותר יפורסמו בהמשך".

מה זה הפלג? כולנו הפלג. כל מי שיראת ה' נוגעת בו צריך לצאת.
דוד
הפלג מפריעים לבני ברקים ולכל החרדים. צאו למקומות שבאמת קשורים לגיוס. עזבו אותנו בשקט. קחו שופרות ולכו לבית של הבגצ.
ריקי
יישר כוח גדול ! כולם תומכים בכם
שסניק
במקום להפגין בריכוזים חילונים ובבתי השופטים- עוצרים לנו החרדים את החיים. בושה וחרפה.
יהודי
למרות שאני ממש נפגע מהפגנות הללו..אני תומך לגמרי!!!...כי אין בי "גניבת דעת"...כולנו עם הפלג.
יהודי
חבורת חצופים. גם עוצרים אותנו וגם אתם חוסמים ל נ ו את הכבישים ליד הבית שלנו? לכו לתל אביב, לגלי, לעמית. מה אנחנו קשורים? נבלים!!!
ישראל מאיר
מדוע לא מפגינים מול בית היועמשי"ת מחוללת כל הטרלול נגד הציבור החרדי? מדוע היא יושנת בשקט ובשלווה בביתה? מדוע לא מפגינים תחת חלון ביתה ותחת חלון מקום עבודתה? היכן אתם עסקני הפלג?
יאיר
כל הציבור החרדי ושאר העם שתורה חשובה להם חובה גמורה להשתתף במחאה.
אין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה ל
כל מי שחרדי צריך לצאת היום אני ספרדי ומבוגר בעזרת השם אני יצא היום.
יעקב

