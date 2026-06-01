כיכר השבת
החלום שהתגשם

המחזה שאיש לא האמין שיקרה בסאטמר: חתונת השלום שאיחדה לבבות והמיסה את הקרח

החלום שהפך למציאות חיה ומרגשת: המשתתפים בשמחת נישואי בתו של הנגיד ואיש השלום ר' ליפא פרידמן אמש בבורו פארק שפשפו עיניים בתדהמה, כשראו אנשים שלא התראו במשך למעלה משני עשורים, לוחצים ידיים זה לזה בלבביות לברכת 'לחיים' ואף פוצחים במחול יחדיו • מלאך השלום שהמיס את הקרח בתוך בית סאטמר המעטירה, זכה לשמחה מרוממת שתיחרט בדפי ההיסטוריה • צפו (חסידים)

המשב"קים של סאטמר בשמחה (צילום: מוטי אטיאס)

אולם השמחות המפורסם 'הייטנר' שבלב בורו פארק רגיל לארח מדי ערב שמחות פאר ואירועים יוקרתיים, אך אמש (ראשון), גם זקני בורו פארק שנכחו במקום הודו בפה מלא: שמחה מרוממת, נעלה וטהורה כזו לא נראתה בין כותלי האולם מזה עידן ועידנים.

היה זה שמחת נישואי בתו של הנגיד ואיש השלום, הרב ליפא פרידמן מחשובי חסידי סאטמר, בנו של הרה"ח ר' משה פרידמן – "משה גבאי", המשב"ק המיתולוגי של אדמו"רי בית סאטמר. השמחה הגדולה הפכה בן רגע למפגן אחדות היסטורי, שגרם להתרגשות עצומה בכל שדרות החסידות.

שמו של בעל השמחה, הרב ליפא פרידמן, עלה לכותרות בתקופה האחרונה בעקבות מאמצי השלום הכבירים והבלתי פוסקים שהוא מוביל בין חצרות הקודש לבית סאטמר. כפי שדיווחנו כאן בהרחבה ב'כיכר השבת', שיאם של המאמצים נרשם רק בשבוע שעבר, במהלך מעמד היסטורי של חלוקת ירושת האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ברך משה' זי"ע לכלל צאצאיו, ובראשם לבניו האדמו"רים לבית סאטמר. המעמד ההיסטורי נערך במעונו של הרב פרידמן במונסי.

בערב שבת קודש האחרונה, קיבל הרב פרידמן שיחת טלפון אישית ומפתיעה מהרבנית הצדקנית מסאטמר וויליאמסבורג, שהודתה לו מקרב לב ובחמימות עצומה על פעילותו הנמרצת למען כבוד בית סאטמר. מדובר בהישג אדיר שרבים וטובים ניסו להוציאו לפועל במשך השנים ללא הצלחה, והוא, ברוב חכמתו, תבונתו ונעימותו הצליח במשימה.

את פירות השלום והאחדות ראו באולם כבר מתחילת השמחה, שהפכה למפגן אחדות חסר תקדים. אל שולחן קבלת הפנים, מיד עם תחילת השמחה, הגיעו בשליחותו האישית של האדמו"ר המהר"א מסאטמר, המשב"ק הרב חיים שלמה פישר, לצד עוד כמה מאנשי ביתו הקרובים.

משתתפי השמחה שפשפו את עיניהם בתדהמה למראה המשב"קים ואנשי הבית המסובים יחד בלבביות יוצאת דופן סביב השולחן עם המחותן הראשי, הנגיד ר' ליפא, ועם אביו המשב"ק הרב משה פרידמן, תוך שהם מאחלים זה לזה ברכות חמות, במחזה שבעבר נראה כחלום רחוק, והפך אמש למציאות חיה ומרגשת.

המשבקי"ם של סאטמר בהופעתם לשמחה (צילום: מוטי אטיאס)
בהמשך הערב פיארו את השמחה בהופעתם הכבודה, הגה"צ רבי מנחם מנדל טייטלבוים, אב"ד סאטמר וויליאמסבורג ובנו הגדול של האדמו"ר המהר"א מסאטמר, כשהוא מלווה ברבים מבני המשפחה המורחבת. כולם יחד ששו ושמחו בשמחת הנגיד איש השלום ואביו המשב"ק.

הגה"צ רבי מנחם מנדל טייטלבוים בשמחה (צילום: מוטי אטיאס)

רגע מרגש במיוחד נרשם במהלך הריקודים, כאשר הגה"צ רבי שלום אליעזר טייטלבוים, אחיהם של האדמו"רים לבית סאטמר ומרבני חצרו של אחיו האדמו"ר מהר"א, פצח בריקוד נלהב עם ר' משה גבאי.

הגה"צ רבי שלום אליעזר טייטלבוים בריקוד בשמחה
שיאה המפואר של השמחה נרשם עם הופעת קודשו של האדמו"ר המהרי"י מסאטמר בהדרו אל השמחה. תחילה ערך טיש לחיים, ובהמשך פצח במחול נלהב לפני הכלה, וכן במחול סוער עם הנגיד ועם אביו ר' משה גבאי, ועם שאר בני המשפחה המורחבת.

האדמו"ר מסאטמר בשמחת נישואי בת ליפא פרידמן
ה ההיסטורית הזו תיחרט עוד ימים רבים בדברי הימים של חסידות סאטמר, כאירוע שלא רק חגג הקמת בית יהודי חדש, אלא סימל יותר מכל את כוחו של השלום, האחדות והאהבה בתוך חצר הקודש סאטמר המעטירה.

יולי לנדא בשמחה (צילום: מוטי אטיאס)
הרה"צ אהרן מענדיל טווערסקי בשמחה (צילום: מוטי אטיאס)
האדמו"ר מסאטמר בשמחה (צילום: מוטי אטיאס)
חתונהסאטמרירושהמשה פרידמןהרב מנחם מנדל טייטלבויםליפא פרידמןחיים שלמה פישרהרב שלום אליעזר טייטלבוים

