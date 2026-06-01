אולם השמחות המפורסם 'הייטנר' שבלב בורו פארק רגיל לארח מדי ערב שמחות פאר ואירועים יוקרתיים, אך אמש (ראשון), גם זקני בורו פארק שנכחו במקום הודו בפה מלא: שמחה מרוממת, נעלה וטהורה כזו לא נראתה בין כותלי האולם מזה עידן ועידנים.

היה זה שמחת נישואי בתו של הנגיד ואיש השלום, הרב ליפא פרידמן מחשובי חסידי סאטמר, בנו של הרה"ח ר' משה פרידמן – "משה גבאי", המשב"ק המיתולוגי של אדמו"רי בית סאטמר. השמחה הגדולה הפכה בן רגע למפגן אחדות היסטורי, שגרם להתרגשות עצומה בכל שדרות החסידות.

שמו של בעל השמחה, הרב ליפא פרידמן, עלה לכותרות בתקופה האחרונה בעקבות מאמצי השלום הכבירים והבלתי פוסקים שהוא מוביל בין חצרות הקודש לבית סאטמר. כפי שדיווחנו כאן בהרחבה ב'כיכר השבת', שיאם של המאמצים נרשם רק בשבוע שעבר, במהלך מעמד היסטורי של חלוקת ירושת האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ברך משה' זי"ע לכלל צאצאיו, ובראשם לבניו האדמו"רים לבית סאטמר. המעמד ההיסטורי נערך במעונו של הרב פרידמן במונסי.

בערב שבת קודש האחרונה, קיבל הרב פרידמן שיחת טלפון אישית ומפתיעה מהרבנית הצדקנית מסאטמר וויליאמסבורג, שהודתה לו מקרב לב ובחמימות עצומה על פעילותו הנמרצת למען כבוד בית סאטמר. מדובר בהישג אדיר שרבים וטובים ניסו להוציאו לפועל במשך השנים ללא הצלחה, והוא, ברוב חכמתו, תבונתו ונעימותו הצליח במשימה.

את פירות השלום והאחדות ראו באולם כבר מתחילת השמחה, שהפכה למפגן אחדות חסר תקדים. אל שולחן קבלת הפנים, מיד עם תחילת השמחה, הגיעו בשליחותו האישית של האדמו"ר המהר"א מסאטמר, המשב"ק הרב חיים שלמה פישר, לצד עוד כמה מאנשי ביתו הקרובים.

משתתפי השמחה שפשפו את עיניהם בתדהמה למראה המשב"קים ואנשי הבית המסובים יחד בלבביות יוצאת דופן סביב השולחן עם המחותן הראשי, הנגיד ר' ליפא, ועם אביו המשב"ק הרב משה פרידמן, תוך שהם מאחלים זה לזה ברכות חמות, במחזה שבעבר נראה כחלום רחוק, והפך אמש למציאות חיה ומרגשת.