מאות חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחת נישואי הכלה, נכדת האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, בת לבנו הגה"צ רבי ישראל קאהן, אב"ד תולדות אברהם יצחק בארה"ב. עב"ג החתן אלעזר דוד מרילוס, בן הרב פנחס יוסף מרילוס, חתנו של הגה"צ רבי זאב ארנסטר, אב"ד קריית 'מאור חיים' בירושלים.

כפי שדווח בהרחבה ב'כיכר השבת', שמחת החתונה עמדה במרכזם של מתחים פנימיים בשבועות האחרונים. השמחה נחגגה בהיכל ביהמ"ד הגדול של חסידות קרלין סטולין בשכונת גבעת זאב, וזאת למורת רוחם של גורמים קיצוניים במאה שערים שניסו בכל דרך ובכל פלטפורמה אפשרית לטרפד את קיום השמחה במיקום זה, בשל קנאות אידאולוגית.

למרות הלחצים הכבדים, השמחה נערכה בפאר והדר ובהתעלות עצומה, כאשר המוני החסידים גדשו את כותלי בית המדרש כדי לשמוח בשמחת רבותיהם.

שיאה של החתונה נרשם עם כניסתו של האדמו"ר מקרלין סטולין להיכל ביהמ"ד. עם כניסתו, פרץ הקהל בשירה אדירה והרבי התקבל בכבוד מלכים ובמשך דקות ארוכות רקדו החסידים לכבודה של תורה ולכבודם של צדיקים.

בשעות הקטנות של הלילה פצח האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בריקוד נלהב לפני הכלה, לקול תרועת החסידים.

השמחה תיחרט עוד ימים רבים בדברי הימים של החצרות, כניצחון השמחה והאחדות על פני המחלוקת.