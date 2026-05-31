בעוד רפורמת התקשורת של השר שלמה קרעי צפויה לעלות השבוע לדיונים בוועדת הכנסת, מתגברת ההתנגדות בקרב אנשי חינוך ספרדיים. בשיחות היום (ראשון) עם 'כיכר השבת', הביעו מחנכים בכירים חשש עמוק מהשלכות הרפורמה על בחורי הישיבות, במיוחד אלו מהפריפריה.

"אסור שש"ס תתמוך ברפורמה", אומרים אנשי החינוך בחריפות. "הם לא מודעים לסכנה הרבה שיש בהצעה הזו". לדבריהם, הרפורמה תאפשר לכל בחור צעיר שיקרה בפניו סמארטפון גישה חופשית לכל ערוצי הטלוויזיה המסחריים בישראל דרך אפליקציה ממשלתית אחת. "זו סכנה עצומה לבחורים" אנשי החינוך מפרטים את החשש: "עד היום בחור שרוצה לראות טלוויזיה, צריך להוריד אפליקציות שהצפייה בהן לא נוחה למה שצפוי להיות. כולנו תקווה שש"ס לא תתמוך ברפורמה וחבל לנו שהם לא מתנהגים כמו בגדל התורה ואגודת ישראל שכבר הודיעו שלא יתמכו ברפורמה הזו". הם מפנים לעמדת חברי הכנסת גפני וגולדקנופף שהובעה בישיבות הסיעה בשבוע שעבר, ומדגישים: "הרפורמה הזו אמורה לפגוע בעיקר בבחורים מהפריפריה שהם בחורים שלנו - ספרדים ברובם הגדול".

התנגדות חרדית מתרחבת

כזכור, ההתנגדות החרדית לרפורמה מתרחבת. יו"ר יהדות התורה חבר הכנסת יצחק גולדקנופף שלח מכתב חריף לשר קרעי, בו הוא טוען כי השר מנסה לבצע "מחטף" ולקדם את החוק במהירות, תוך הפרה של הסיכומים עם המפלגות החרדיות.

במכתב שנשלח, הבהיר גולדקנופף כי הקמת יישומון ממשלתי במימון המדינה להנגשת שידורים בחינם מהווה פגיעה חסרת תקדים בסטטוס קוו. לדבריו, במקום לצמצם חילול שבת, המדינה הופכת ליוזמת אקטיבית של הנגשת תכנים האסורים בשבת לתוך הבית פנימה.

גם חבר הכנסת אבי מעוז מתח ביקורת חריפה על הרפורמה, במיוחד על הוצאת סעיף 70 מחוק התקשורת, שעוסק בהגבלת תכנים בלתי הולמים. "אנחנו בעצמנו כורים בור לעצמנו", הזהיר מעוז בדיון בוועדת הכנסת.

הפער בין דגל התורה לש"ס

בעוד דגל התורה מתנגדת לרפורמה, ש"ס טרם הבהירה את עמדתה הסופית. אנשי החינוך הספרדיים מקווים שהמפלגה תצטרף להתנגדות ולא תתמוך ברפורמה במסגרת משמעת קואליציונית.

על פי החשיפה ב'כיכר השבת', הרפורמה כוללת הקמת אפליקציה ממשלתית שתאפשר צפייה חופשית בכל ערוצי הטלוויזיה בישראל, מה שיהפוך את הגישה לתכנים בלתי הולמים לנגישה ופשוטה הרבה יותר מאשר היום.

"זו פגיעה רוחנית חמורה שתשפיע על דור שלם של בחורי ישיבות", מסכמים אנשי החינוך. "אנחנו קוראים לנציגי ש"ס להבין את הסכנה ולפעול בהתאם". מה גם, אומרים אותם אנשי חינוך, תהיה פגיעה בתושבי הפריפריה להם ייפתח משחקי כדורגל בחינם, מה שעלול להגביר את חילול השבת.

המכתב של גולדקנופף לשר קרעי

מודעות נגד השר קרעי

כאמור בערב שבת, פעילים תלו מודעות כנגד שר התקשורת שלמה קרעי בשל התעקשותו להעביר את הרפורמה תחת הכותרת: "הרב מזוז מתבייש בך", "מנהיגי ש"ס אל תתנו יד לחורבן השבת בחסות השר הדתי".

גפני כאמור התבטא בשבוע שעבר בישיבת הסיעה, כי הוא חושב שגולדקנופף צודק בהתנגדותו לרפורמה ואמר: "יש ברפורמה הזו בעיות קשות ואנחנו לא נתמוך בה".

המודעות בערב שבת בירושלים ( צילום: טוהר המחנה )

