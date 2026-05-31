כיכר השבת
"הרב מזוז מתבייש בך"

אנשי חינוך ספרדים מתריעים: "זה יגרום לפגיעה רוחנית אנושה בצעירים שלנו, אסור שש"ס תתמוך"

אנשי חינוך ספרדים מביעים חשש עמוק מהשלכות הרפורמה של שר התקשורת שלמה קרעי על בחורי ישיבות - בעיקר מהפריפריה • "זו סכנה עצומה - כל בחור יוכל לצפות בטלוויזיה דרך אפליקציה ממשלתית" | "ש"ס צריכה להודיע על התנגדות, בדיוק כפי שאמרו גם באגודת ישראל וגם בדגל התורה" (חדשות חרדים)

קרעי במליאה כשמעליו הח"כים החרדים (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

בעוד רפורמת התקשורת של השר שלמה קרעי צפויה לעלות השבוע לדיונים בוועדת הכנסת, מתגברת ההתנגדות בקרב אנשי חינוך ספרדיים. בשיחות היום (ראשון) עם 'כיכר השבת', הביעו מחנכים בכירים חשש עמוק מהשלכות הרפורמה על בחורי הישיבות, במיוחד אלו מהפריפריה.

"אסור שש"ס תתמוך ברפורמה", אומרים אנשי החינוך בחריפות. "הם לא מודעים לסכנה הרבה שיש בהצעה הזו". לדבריהם, הרפורמה תאפשר לכל בחור צעיר שיקרה בפניו סמארטפון גישה חופשית לכל ערוצי הטלוויזיה המסחריים בישראל דרך אפליקציה ממשלתית אחת.

"זו סכנה עצומה לבחורים"

אנשי החינוך מפרטים את החשש: "עד היום בחור שרוצה לראות טלוויזיה, צריך להוריד אפליקציות שהצפייה בהן לא נוחה למה שצפוי להיות. כולנו תקווה שש"ס לא תתמוך ברפורמה וחבל לנו שהם לא מתנהגים כמו בגדל התורה ואגודת ישראל שכבר הודיעו שלא יתמכו ברפורמה הזו".

הם מפנים לעמדת חברי הכנסת גפני וגולדקנופף שהובעה בישיבות הסיעה בשבוע שעבר, ומדגישים: "הרפורמה הזו אמורה לפגוע בעיקר בבחורים מהפריפריה שהם בחורים שלנו - ספרדים ברובם הגדול".

השר שלמה קרעי ויו"ר הוועדה ח"כ גלית דיסטל אטבריאן (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

התנגדות חרדית מתרחבת

כזכור, ההתנגדות החרדית לרפורמה מתרחבת. חבר הכנסת יצחק גולדקנופף שלח מכתב חריף לשר קרעי, בו הוא טוען כי השר מנסה לבצע "מחטף" ולקדם את החוק במהירות, תוך הפרה של הסיכומים עם המפלגות החרדיות.

במכתב שנשלח, הבהיר גולדקנופף כי הקמת יישומון ממשלתי במימון המדינה להנגשת שידורים בחינם מהווה פגיעה חסרת תקדים בסטטוס קוו. לדבריו, במקום לצמצם חילול שבת, המדינה הופכת ליוזמת אקטיבית של הנגשת תכנים האסורים בשבת לתוך הבית פנימה.

גם חבר הכנסת אבי מעוז מתח ביקורת חריפה על הרפורמה, במיוחד על הוצאת סעיף 70 מחוק התקשורת, שעוסק בהגבלת תכנים בלתי הולמים. "אנחנו בעצמנו כורים בור לעצמנו", הזהיר מעוז בדיון בוועדת הכנסת.

צילום: ערוץ כנסת

הפער בין דגל התורה לש"ס

בעוד דגל התורה מתנגדת לרפורמה, ש"ס טרם הבהירה את עמדתה הסופית. אנשי החינוך הספרדיים מקווים שהמפלגה תצטרף להתנגדות ולא תתמוך ברפורמה במסגרת משמעת קואליציונית.

על פי החשיפה ב'כיכר השבת', הרפורמה כוללת הקמת אפליקציה ממשלתית שתאפשר צפייה חופשית בכל ערוצי הטלוויזיה בישראל, מה שיהפוך את הגישה לתכנים בלתי הולמים לנגישה ופשוטה הרבה יותר מאשר היום.

"זו פגיעה רוחנית חמורה שתשפיע על דור שלם של בחורי ישיבות", מסכמים אנשי החינוך. "אנחנו קוראים לנציגי ש"ס להבין את הסכנה ולפעול בהתאם". מה גם, אומרים אותם אנשי חינוך, תהיה פגיעה בתושבי הפריפריה להם ייפתח משחקי כדורגל בחינם, מה שעלול להגביר את חילול השבת.

המכתב של גולדקנופף לשר קרעי

מודעות נגד השר קרעי

כאמור בערב שבת, פעילים תלו מודעות כנגד שר התקשורת שלמה קרעי בשל התעקשותו להעביר את הרפורמה תחת הכותרת: "הרב מזוז מתבייש בך", "מנהיגי ש"ס אל תתנו יד לחורבן השבת בחסות השר הדתי".

גפני כאמור התבטא בשבוע שעבר בישיבת הסיעה, כי הוא חושב שגולדקנופף צודק בהתנגדותו לרפורמה ואמר: "יש ברפורמה הזו בעיות קשות ואנחנו לא נתמוך בה".

המודעות בערב שבת בירושלים (צילום: טוהר המחנה)
12
לא ידוע מי הלץ שכתב את הכתבה הזאת יש היום מיליון אפשרויות לצפות בכל ערוצי הטלווזיה וזה ממש לא ישנה להם עם יהיה אפליקציה יעודית
שמעון
11
כאילו לדרעי איכפת אידישקייט? כל עוד שיש ג'ובים וכספים מה הקשר עקרונות?
צחוקים
גור תמכו בברקת בשביל שנלר
יצחק
10
מי שיש לי טלפון לא כשר רואה דברים יותר פרוצים מזה ?
יצחק
9
למה אתם לא מביאים את תגובת השר? הוא אדם יר"ש ויתכן שיש לו סיבה
בן גרא
אתה רציני יר"ש?????? איזה תשובה יכולה להיות למהלך שמקרב אפילו בקצת פריצות ואלימות !!! תתחיל להיתעורר על החיים שלך!!!
שסניק לשעבר
איך בדיוק מקרב פריצות וכו? מי שיש לו יש לו.
דוד
8
שלא יבלבלו אותכם ש״ס הוקמה למען הציבור המסורתי הדתי, מימלא יש עד היום ספרדים שמצביעים ג ולא שמים על הרבנים הספרדיים
שי
7
הטלויזיה היא מכשיר קדוש ליד הסמארטפון
חיים קליין
6
מה הליצנות הזאת??? אם יש לו סמארטפון ללא סינון מה זה משנה אם יש אפליקציה או אין. יש שם תכנים פי עשר גרועים יותר. ואם יש לו סינון שיחסמו את האפליקציה הזאת. הזיה פשוט הזיה...
איש
לא ברור למה חושבים שהציבור מטומטם ודוחפים לו מסרים מוזרים ומבולבלים, כנראה בתשלום...
מוטי
5
חחחח אהבתי בחור שיש לו טלפון חכם והבעיה היא צפיה בערוצי תקשורת... או שמישהו לא מבין מה הוא מדבר, או שמדובר בפופוליזם
מאיר
4
למי שךא הבין האפליקציה הממשלתית אמורה לעבוד בררפורמות הכשרות
אריק
יכריחו אותם להכניס? מה החרטוט הזה
משה
3
הגיע הזמן שכל הציבור שלנו יתאחד סביב המפלגה שהקים מרן זצ"ל. רק כשהכוח של הספרדים נמצא במקום אחד חזק וגדול, יש לנו את היכולת להילחם מתוך הממשלה נגד רפורמות שמסכנות את הבחורים בפריפריה.
אלקיים

