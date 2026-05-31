שמחה ספונטנית ואדירה הבוקר ברחובות עיר התורה והחסידות בני ברק: עם בוקר יום ראשון, נחסם לתנועה רחוב רבי עקיבא המרכזי בעיר, וזאת לרגל מעמד קבלת פנים חגיגי לכבודו של הבחור החשוב ראובן למנצח, תלמיד ישיבת "קיבוץ גבעת זאב" ותושב העיר, אשר שוחרר הבוקר מהכלא הצבאי לאחר שריצה חמישה ימי מאסר בגין סירובו להתייצב במסגרת גזירת הגיוס.

ההמונים, ובהם חבריו לישיבה, בני משפחה ותושבים רבים, נהרו אל עבר הציר המרכזי כשהם פוצחים בריקודי שמחה ובמעגלים ענקיים לקול צלילי תופים ומחולות, תוך שהם מלווים את הבחור שזכה לתואר "אסיר עולם התורה" ועמד בגבורה על משמר התורה.

מעמד קבלת הפנים, שהתפתח במהירות ובאופן ספונטני לחלוטין, הביא לחסימת עורק התחבורה הראשי של העיר, כאשר החוגגים מביעים את שמחתם על שובו של בן הישיבה להיכל הלימוד, ואת הערכתם הכנה על עמידתו האיתנה. מיד לאחר חגיגות הרחוב הסוערות, פנה הבחור, כשהוא מלווה בראשי הישיבה ובבני משפחתו, אל מעונותיהם של גדולי ישראל כדי להודות על העבר ולהתברך על העתיד.

תחילה נכנס אל מעונו של ראש הישיבה, הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, חבר מועצת גדולי התורה. ראש הישיבה קיבל את הבחור בחביבות רבה ובהתרגשות, שמע ממנו על ימי עמידתו האיתנה מאחורי סורג ובריח, והאציל עליו מברכותיו להמשך עלייה בתורה וביראת שמיים.

לאחר מכן הגיע אל מעונו של רבה הספרדי של בני ברק, הגאון רבי מסעוד בן שמעון. הרב קיבל את פני אסיר עולם התורה בחום רב, חיזק את ידיו על מסירות הנפש למען לימוד התורה, ובירך אותו בברכות לרוב תוך שהוא מציין את אשרי חלקו, ושיזכה לראות ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו.