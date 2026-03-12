"אסיר עולם התורה" הוא כינוי שניתן לבחורי ישיבה חרדים שנעצרו ונכלאו בכלא צבאי בשל סירובם להתייצב לצו גיוס. הכינוי משקף את התפיסה במגזר החרדי לפיה מדובר בבחורים המוסרים נפשם על לימוד התורה ומסרבים להתפשר על עולם הישיבות. בחורים אלו הפכו לסמל המאבק נגד חוק הגיוס והרדיפה הנתפסת של תלמידי ישיבות, וזוכים לקבלות פנים מרטיטות עם שחרורם מהכלא.

בשנים האחרונות, עם החמרת האכיפה של חוק הגיוס, נרשמו מקרים בולטים של בחורי ישיבה שנכלאו בכלא 10 (הכלא הצבאי) לתקופות ממושכות. בין המקרים הבולטים: הבחור אריאל שמאי מישיבת "עטרת שלמה" שנכלא במהלך ימי הפורים ולאחר שחרורו התקבל בקבלת פנים רבתי בבני ברק, שם הועלה צו הגיוס שלו באש. שמאי המשיך לעורר התעניינות ציבורית כאשר התארס ולימים נישא בחתונה מלכותית בבני ברק בהשתתפות גדולי הדור וראשי הישיבות.

מקרה נוסף שהסעיר את המגזר החרדי היה של הבחור מיכאל אטלן מישיבת "ארחות דעת" בירושלים, שחזר מהכלא הצבאי לקבלת פנים מרטיטה בישיבתו. ראש הישיבה חשף במעמד כי בית הסוהר סירב להכניס מכתב חיזוק שנשלח לאטלן, תוך שהוא מדגיש: "הם הבינו את המשמעות של עולם התורה". גם תלמידי ישיבות נוספות כמו חברון ופוניבז' נכלאו ונתקבלו בחזרתם במעמדים חגיגיים הכוללים סיומי מסכת, שירה ומרצדסים מקושטים.

קבלות הפנים לאסירי עולם התורה הפכו לתופעה מובהקת במגזר החרדי. המעמדים כוללים השתתפות של גדולי הדור, ראשי ישיבות, אדמורי"ם וקהל רב. במקרים מסוימים, הבחורים הגיעו לקבלות הפנים על סוסים ועגלות, והמעמדים כללו שירת מערכה, בקבוקי יין והעלאת צווי גיוס באש. הפלג הירושלמי ומוסדות תורניים שונים רואים באירועים אלו ביטוי למסירות נפש על לימוד התורה ומסר ברור נגד גזירת הגיוס.

התופעה עוררה גם ביקורת ציבורית. חלק מהגורמים במגזר החרדי עצמו הביעו אי נוחות מהאופן שבו מתנהלים מעמדי קבלת הפנים, ואף עלו שאלות האם חלק מהבחורים "יצאו בשאלה" - כלומר, קיבלו היתר זמני מהישיבה. עם זאת, ברוב המקרים, עולם התורה רואה באסירים אלו גיבורים המוסרים נפשם על התורה ומסרבים להישבר בכלא.

גדולי הדור והנהגת המגזר החרדי מביעים תמיכה מלאה באסירי עולם התורה. זקן הפוסקים שלח מכתב חיזוק חריג לאחד האסירים בכלא 10, הראשון לציון פגש אסיר ששוחרר והצהיר "אוי לנו שכך מתייחסים לבני תורה", וראשי ישיבות מעבירים שיעורים מול חומות הכלא. חברי כנסת חרדים מבקרים בכלא ומדווחים על תנאים קשים ומחסור במזון כשר, תוך שהם מאשימים את צה"ל בצנזור מכתבים ובהשפלה מכוונת.

התופעה משקפת את המתח העמוק בין המדינה למגזר החרדי בסוגיית הגיוס. בעוד שהמדינה רואה בסירוב להתגייס עבירה פלילית המצדיקה מעצר, עולם התורה תופס זאת כרדיפה דתית וניסיון לשבור את רוח הלומדים. המקרים של אסירי עולם התורה הפכו לנקודת מוקד במאבק הציבורי על חוק הגיוס, כאשר כל מעצר ושחרור מלווים בסיקור תקשורתי נרחב במדיה החרדית.

ההשלכות הפוליטיות של התופעה משמעותיות. מפלגות חרדיות כמו יהדות התורה וש"ס רואות במעצרים מכשול בדרך לשיבה לממשלה ומנסות להשפיע על שינוי המדיניות. במקביל, הפלג הירושלמי ממשיך להפגין ברחובות נגד גזירת הגיוס, תוך שהוא מציג את אסירי עולם התורה כדוגמה למסירות נפש. התופעה ממשיכה להסעיר את הציבור החרדי והישראלי כאחד, ומעלה שאלות יסוד על היחס בין דת למדינה ועל עתיד המגזר החרדי בישראל.