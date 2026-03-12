שבועיים של תפילות הגיעו אמש (רביעי) לסיומם בפרץ של שמחה יהודית טהורה. שבוע לאחר שכל עם ישראל חגג את ימי הפורים, התכנסו עשרות בני ישיבות למעמד "קבלת פנים" חגיגית ויוצאת דופן לבחור הישיבה החשוב שהשתחרר אתמול מבין חומות הכלא הצבאי, לאחר שנכלא בשל סירובו לשתף פעולה עם חוק הגיוס.

כזכור, סיפורו של הבחור הסעיר את הרחוב החרדי בשבוע האחרון, לאחר שנחשף כי רשויות הכלא מנעו ממנו לשמוע קריאת "פרשת זכור" כהלכתה. האירוע עורר סערה גדולה במסדרונות הכנסת וגרר מחאות חריפות מצד נציגי הציבור החרדי על הפגיעה בזכויותיו הדתיות הבסיסיות של הבחור.

רגע לפני החגיגות המרכזיות, נרשם רגע מרגש במיוחד כאשר בן הישיבה הגיע למעונם של מרנן ורבנן גדולי הדור. הבחור נכנס להתברך בקודש פנימה אצל ראש הישיבה הגר"ד לנדו וראש הישיבה הגרמ"ה הירש, שקיבלו אותו בחביבות רבה, חיזקו את ידיו על עמידתו האיתנה ובירכוהו שיזכה להמשיך ולשקוד על תלמודו מתוך מנוחת הנפש.