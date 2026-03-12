כיכר השבת
הסיפור שהסעיר את המגזר

צו הגיוס עלה בלהבות | כך התקבל 'אסיר עולם התורה' בבני ברק; "לא שברו אותו" 

שבועיים לאחר שנכלא והחמיץ את ימי המשתה בימי הפורים, בן הישיבה שסיפורו הסעיר את המגזר שוחרר אתמול בבוקר, ולעת ערב הגיע להתברך במעונם של גדולי הדור ומשם המשיך למעמד קבלת פנים רבתי בבני ברק • לקול שירת המערכה ובקבוקי היין, הועלה צו הגיוס באש • "לא הצליחו לשבור אותו בכלא" • צפו בתיעוד (חרדים)

קבלת פנים לאסיר עולם התורה - אדר תשפ"ו
קבלת פנים לאסיר עולם התורה - אדר תשפ"ו| צילום: צילום: שימי קליין
קבלת פנים לאסיר עולם התורה - אדר תשפ"ו (צילום: שימי קליין)

שבועיים של תפילות הגיעו אמש (רביעי) לסיומם בפרץ של שמחה יהודית טהורה. שבוע לאחר שכל עם ישראל חגג את ימי הפורים, התכנסו עשרות בני ישיבות למעמד "קבלת פנים" חגיגית ויוצאת דופן לבחור הישיבה החשוב שהשתחרר אתמול מבין חומות הכלא הצבאי, לאחר שנכלא בשל סירובו לשתף פעולה עם חוק הגיוס.

כזכור, סיפורו של הבחור הסעיר את הרחוב החרדי בשבוע האחרון, לאחר שנחשף כי רשויות הכלא מנעו ממנו לשמוע קריאת "פרשת זכור" כהלכתה. האירוע עורר סערה גדולה במסדרונות הכנסת וגרר מחאות חריפות מצד נציגי הציבור החרדי על הפגיעה בזכויותיו הדתיות הבסיסיות של הבחור.

רגע לפני החגיגות המרכזיות, נרשם רגע מרגש במיוחד כאשר בן הישיבה הגיע למעונם של מרנן ורבנן גדולי הדור. הבחור נכנס להתברך בקודש פנימה אצל ראש הישיבה הגר"ד לנדו וראש הישיבה הגרמ"ה הירש, שקיבלו אותו בחביבות רבה, חיזקו את ידיו על עמידתו האיתנה ובירכוהו שיזכה להמשיך ולשקוד על תלמודו מתוך מנוחת הנפש.

קבלת פנים לאסיר עולם התורה - אדר תשפ"ו
קבלת פנים לאסיר עולם התורה - אדר תשפ"ו| צילום: צילום: שימי קליין
קבלת פנים לאסיר עולם התורה - אדר תשפ"ו (צילום: שימי קליין)

משם המשיכו החגיגות להיכל בית המדרש 'המאיר לארץ' ברחוב ז'בוטינסקי בבני ברק, שהפך לזירה של שמחת פורים מאוחרת. המעמד נפתח בדברי אמונה וחיזוק שנשא המשפיע הרה"צ רבי נטע פאנעט, שבדבריו חוצבי הלהבות עורר את הלבבות על חשיבות המערכה על נפש עולם התורה.

עם סיום דבריו, התפרצה השמחה: בקבוקי היין נפתחו, המשתתפים שלפו תחפושות צבעוניות, והמעגלים החלו להסתובב לקול שירי פורים ושירי המערכה המסורתיים. רגע השיא שנחרט בלב המשתתפים היה כאשר בן הישיבה המשוחרר, לקול שירת "עוצו עצה ותופר", העלה באש את צו הגיוס – אקט של ציות מוחלט להוראתם של גדולי ישראל.

קבלת פנים לאסיר עולם התורה - אדר תשפ"ו (צילום: שימי קליין)
קבלת פנים לאסיר עולם התורה - אדר תשפ"ו (צילום: שימי קליין)
קבלת פנים לאסיר עולם התורה - אדר תשפ"ו (צילום: שימי קליין)
קבלת פנים לאסיר עולם התורה - אדר תשפ"ו (צילום: שימי קליין)
קבלת פנים לאסיר עולם התורה - אדר תשפ"ו (צילום: שימי קליין)
קבלת פנים לאסיר עולם התורה - אדר תשפ"ו (צילום: שימי קליין)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (20%)

לא (80%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

הסיפור שהסעיר את המגזר

|

"הערבי הציל אותי"

||
6

ונשמרתם מאוד

||
2

האזינו | כיכר FM

||
2

היסטוריה ואקטואליה

|

ישי כהן ויוסי סרגובסקי מגישים

||
5

ניצחון ליהודי קנדה

|

המושל המתיק את הדין

||
1

עלייה המונית ודמעות

||
1

צפו בתיעוד

||
3

הילדים מחכים לאזעקה בשביל הממתק

||
2

פירות הילולים של עמל ויגיעה

|
ש

'פסיפס ישראלי מדהים'

אסף מגידו|מקודם

סֵדֶר הֲלָכָה

||
2

כנגד הסיכומים שהיו

||
13

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר