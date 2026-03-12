הקאמבק של "חתונות הקורונה" והנס בשלג הפולני אצל ר' מיילך

ימי המלחמה המורכבים מחזירים לחיינו מושגים שכבר קיווינו להשאיר מאחור. מגבלות ההתקהלות של פיקוד העורף, המאפשרות התכנסות של עד 50 איש בלבד, אילצו זוגות רבים לעשות חישוב מסלול מחדש רגע לפני היום המאושר בחייהם. בתוכנית הרדיו "שאגת הארי" בכיכר FM, עסקנו בדיוק בנקודה הרגישה הזו, ושמענו מקור ראשון איך הופכים את הלימון ללימונדה, ולקינוח – צללנו לסיפור השגחה פרטית שמוכיח שלפעמים, התוכניות שלנו הן רק המלצה.

חתונות בצל המלחמה: "חתונת קורונה" מודל 2026

עבור חתנים וכלות רבים שתכננו אירוע רב משתתפים לקראת חג הפסח, ההנחיות החדשות היוו מכה קשה. אולמות אירועים הוחלפו בלוקיישנים מקוריים וקטנים, ורשימות המוזמנים צומצמו באכזריות. בתעשיית האירועים כבר הצמידו לתופעה שם מוכר: "חתונות קורונה".

מפיק האירועים בנימין בורנשטיין, שמלווה זוגות רבים בימים אלו, מכיר את התחושה לא רק מהצד המקצועי, אלא על בשרו ממש. בורנשטיין התחתן ביום הראשון של המלחמה הנוכחית, ונאלץ לאלתר את חתונת החלומות שלו תוך שעות ספורות תחת אש.

"זה זורק אותנו לחלוטין אחורה לתקופת הקורונה", מסביר בורנשטיין. "כל חתונה שמצומצמת ברגע האחרון ולא מתקיימת לפי התוכנית המקורית, מקבלת מיד את הטייטל 'חתונה קורונה'. אנחנו ממחזרים לוקיישנים מאותה תקופה ומוצאים פתרונות יצירתיים".

האם יש הבדל בין החתונות של אז להיום?

מתברר שכן, והוא נעוץ בעיקר באחריות האישית. בעוד שבקורונה הייתה לעיתים תחושה של מרדף חתול ועכבר מול הרשויות, היום – לנוכח הסכנה המוחשית – הציבור מגלה אחריות רבה יותר. "היום אנשים הרבה יותר מקפידים", מציין בורנשטיין. "הם בודקים מראש אם יש מרחב מוגן ותקין. הפאניקה שונה, וההבנה שהחיים קודמים לכל היא מוחלטת".

המסר שלו לזוגות שחווים עוגמת נפש הוא חד וברור: "הכל בראש. תתחילו לדמיין את המקום החדש ואת החיים המשותפים שלכם יחד. החתונה שלי הייתה מאולתרת, אבל היא הייתה יפה ועם זיכרונות מצוינים. הקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים, ואנחנו עושים את המקסימום עם מה שיש".