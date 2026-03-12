"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכות פסח. דברים המותרים באכילה בפסח. שנה שעברה, דיברתי על אכילת הפפושדו ושמעתם את הבלגן שהיה ואיזו ארטילריה קיבלתי, ואני שמרתי על זכות השתיקה. במהלך חג הפסח, קיבלתי תמיכה מדמויות הכי קרובים למרן הגר"ע יוסף זצ"ל. רבותיי, יש הרבה ספיקות בעוגיות הללו, וזה ספק כרת. אני לא אמור אסור או מותר, אני אומר יש ספק, ולכן עדיף לא להתעסק עםזה.

צפו בהלכה - בווידאו בראשית הכתבה