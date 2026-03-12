כיכר השבת
אחרי הסערה בשנה שעברה: האם השנה מותר לאכול עוגיות פפושדו בפסח? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: אחרי הסערה בשנה שעברה: האם השנה מותר לאכול עוגיות פפושדו בפסח? • צפו (יהדות)

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכות פסח. דברים המותרים באכילה בפסח. שנה שעברה, דיברתי על אכילת הפפושדו ושמעתם את הבלגן שהיה ואיזו ארטילריה קיבלתי, ואני שמרתי על זכות השתיקה. במהלך חג הפסח, קיבלתי תמיכה מדמויות הכי קרובים למרן הגר"ע יוסף זצ"ל. רבותיי, יש הרבה ספיקות בעוגיות הללו, וזה ספק כרת. אני לא אמור אסור או מותר, אני אומר יש ספק, ולכן עדיף לא להתעסק עםזה.

5
בשולחן ערוך בהלכה הרב עובדיה בעצמו רשם שמותר לאכול פפושדו!!!
לא חולקים על מרן
4
כל הכבוד על האומץ. אל תירא ואל תחת.
מאור
3
מחילה מכבוד תורתו אני לא יודע מי אותם רבנים שאמרו המקורבים לרב עובדיה שזה אסור אבל יש לנו את אחד מגדולי הרבנים הרב דוד שלום נקי שכתב בספרו חוברת חג הפסח בהלכה ובאגדה שחור על גבי לבן כתב את כל התהליך של העוגיות פפושדו וגטניו וכתב שם שמרן רבנו עובדיה בעצמו אכל זה ואפשר כל אחד לבוא ולבקר במפעל וכן מורה
דוד
אמת...גם הרב שלמה עמאר התיר ואמר שזה בסדר
יעקב
2
עוד פעם עם הפפושדו הזה, כל שנה מחדש, די כבר. מי שרוצה לאכול שיאכל ומי שלא שלא יאכל. חפרתם עם הפפושדו הזה.
זוכמיר
1
העיסה עומדת 27 דקות לפני התנור... 20% לפחות מהסודיום והאמוניום ביקרבונט מתפרקים למים... מים עם מי פירות ממהרים להחמיץ. בקיצור יותר חמץ מסתם עיסה שעמדה ח"י רגעים. רבינו החיד"א כותב בארבע מקומות שמה שנהגו להכין מצה עשירה, היינו רק עם מרכיב אחד, או עם יין או עם ביצים, ולמהר באפייתה יותר ממצה רגילה לחוש
שכל ישר
לחוש לספיקו של רש"י שמי פירות אכן מחמיצים
שכל ישר

