בירך תפילת הדרך והנהג הגיע בפחות מ-72 דקות - האם זו ברכה לבטלה? • צפו

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: בירך תפילת הדרך והנהג הגיע בפחות מ-72 דקות - האם זו ברכה לבטלה? • צפו (יהדות)

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני תפילת הדרך. אדם שיצא לנסיעה, זמן צפוי של 72 דקות הלוך וחזור, או נסיעה יותר ארוכה, גם הוויז הראה שהנסיעה תארך 72 דקות, והוא אמר תפילת הדרך כשיצא מהעיר בשם ומלכות. היתה קפיצת הדרך או שהנהג נסע מהר או שהשתחררה התנועה ומצא עצמו שהגיע ב-60 דקות ליעד. האם בירך ברכה לבטלה?

