שימו לב: לכוון שלא לצאת בפסוקי הגאולה - אלא מהבעל קורא • צפו

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

קוראים את המגילה לנשים? הברכה שאתם לא יכולים לברך • צפו הרב יעקב סיני | 26.02.26

ובפינה היומית: הלכה חשובה מדיני קריאת המגילה. כיוון שלכתחילה והכי מהודר לשמוע את כל המגילה מתוך הקלף, ורובנו מחזיקים חומשים או חוברות של מגילת אסתר וכשאנחנו נקרא את פסוקי הגאולה של "איש יהודי היה בשושן הבירה", "ומרדכי יצא", וכו'... אם נקרא אותם מתוך החומש - יצאנו יד חובה אף שהבעל קורא יחזור ויקרא את זה מתוך הקלף, לכן הטוב ביותר לומר שאנו מכוונים שלא לצאת ידי חובה באמירה שאנחנו אומרים את פסוקי הגאולה אלא בפעם השנייה שנשמע מהבעל קורא.

צפו בהלכה - בווידאו בראשית הכתבה