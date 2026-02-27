כיכר השבת
הלכה ב-60 שניות

שימו לב: לכוון שלא לצאת בפסוקי הגאולה - אלא מהבעל קורא • צפו

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: שימו לב: לכוון שלא לצאת בפסוקי הגאולה - אלא מהבעל קורא • צפו (יהדות)

| צילום: תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: Chaim Goldberg/Flash90
(תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: Chaim Goldberg/Flash90)

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה חשובה מדיני קריאת המגילה. כיוון שלכתחילה והכי מהודר לשמוע את כל המגילה מתוך הקלף, ורובנו מחזיקים חומשים או חוברות של מגילת אסתר וכשאנחנו נקרא את פסוקי הגאולה של "איש יהודי היה בשושן הבירה", "ומרדכי יצא", וכו'... אם נקרא אותם מתוך החומש - יצאנו יד חובה אף שהבעל קורא יחזור ויקרא את זה מתוך הקלף, לכן הטוב ביותר לומר שאנו מכוונים שלא לצאת ידי חובה באמירה שאנחנו אומרים את פסוקי הגאולה אלא בפעם השנייה שנשמע מהבעל קורא.

צפו בהלכה - בווידאו בראשית הכתבה

