המגילה של מקסים, המגילה של כולנו // הרב בן ציון נורדמן

בשל שנה, כהכנה לפורים, אני מתבונן בדברי המדרש: לעתיד לבוא "כל המועדים (החגים) עתידים ליבטל, וימי הפורים לא בטלים לעולם". ישנם הרבה הסברים בעניין ועדיין לא נחה דעתי...התחפושות והמוזיקה זה באמת נחמד, אבל מכאן עד להשאיר רק את פורים...?

השנה מצאתי תשובה: פורים הוא לא רק חג היסטורי. הוא הנס של ה"כאן ועכשיו".

בשונה מחג הפסח - רגע לידת העם היהודי והבסיס לאמונתנו - עשר המכות וקריעת ים סוף הם אירועים "של פעם". כך גם סוכות זכר ל"ענני הכבוד", שבועות עם "מעמד הר סיני" שהרעיד את העולם בקולות וברקים, וחנוכה עם נס "פך השמן".

כיום, העולם עבר לעבוד לפי חוקי טבע קבועים, אין ענני כבוד בכביש 6 (יש רק פקקים...), והשמן במטבח לא מספיק לשמונה ימים אלא נגמר בדיוק כשצריך אותו...

•

אז איך הגעתי לזה?

בסופ"ש ישבתי עם מקסים הרקין, שורד שבי שחזר מהתופת בעזה. כשמקסים מדבר על המסע שעבר – מהרגע שבו הכל עצר ועד לשחרורו – המושג "נס בתוך הטבע" מפסיק להיות סיסמה והופך למשהו מוחשי שאפשר לגעת בו.

738(!!!) ימים הוא חי בתוך גיהנום של אלימות ואי-ודאות, איכשהו מצליח להסתיר שהוא קצין בצה"ל. מקסים אמר משפט שטלטל אותי: "לא היה רגע שלא הרגשתי שאלוקים איתנו".

הוא תיאר איך בעומק המנהרות, הם מצאו רדיו ישן, גרוטאה בלי אנטנה. כ-50 מטר מתחת לאדמה, במקום ששום תדר לא אמור לחדור – פתאום הם קולטים תחנה ישראלית. עוד נס של השגחה, שביב של תקווה, ואט אט התמונה מתחברת למסכת הצלה בתוך החשיכה. כששאלו אותו שאלות באמונה, מקסים פשוט לא הבין את השאלות. עבורו אמונה היא לא פילוסופיה ולא ידיעה רחוקה – הוא פגש את אלוקים במקום הכי אינטימי, בליבו.

•

הבעש"ט לקח את ההלכה "הקורא את המגילה למפרע – לא יצא", והציב אותה כמצפן לחיים: מי שמתייחס למגילה כאל סיפור שקרה 'פעם' (למפרע), מחמיץ את המסר. המגילה אינה נחלת העבר, היא נכתבת מחדש בכל יום ויום, במהלך הניסיונות, האתגרים והניסים הקטנים של כולנו.

זה המהות של פורים: נס בתוך גלות. עולמנו מלא במסכות ו"הסתר פנים", בפורים אנו מגלים שגם כשאור ה' לא מאיר בגלוי – הקשר שלנו עם אבא שבשמים לא נחסר במילימטר. היום כמו במגילה: עם ישראל היה בשפל, אבל ברגע האמת פתאום כולם חזרו להיות "עם מרדכי". התגלה שמתחת לאבק וללכלוך, הנשמה בוערת.

"שם השם" לא מופיע (במפורש) אפילו פעם אחת ב"מגילת אסתר". איך ייתכן שבחלק מהתנ"ך ייעדר שמו של הבורא? זהו המסר הנצחי: מגילת אסתר מלמדת שגם כשהקב"ה נסתר, הוא נמצא בכל פרט ובכל מאורע. האמונה אינה תלויה רק בברקים ורעמים, אלא ביכולת לראות את יד ה' גם בתוך "הסתר פנים".

•

וכשנחזור לשאלה, התשובה ברורה: פורים הוא החג הכי רלוונטי לכל הדורות, הוא לא נשען על זיכרון של ניסים "מחוץ לטבע", אלא על היכולת לזהות את הבורא בתוך ה"שיגרה" של היום-יום.

פורים מלמד אותנו שהעוצמה הגדולה מסתתרת בשקט, בתוך חוקי הטבע הקשוחים. הוא מזכיר שגם כששם השם לא מופיע בגלוי ב"מגילה" של חיינו, הוא נמצא – מכוון כל תדר במעמקי האדמה ומלווה אותנו בתוך החושך הכי סמיך.

בזכות האמונה הזו, שמוצאת את אלוקים בתוך ההסתר, זכינו לנס בימים ההם – ונזכה לראות ניסים וישועות גם בזמן הזה. שבת שלום ופורים שמח.