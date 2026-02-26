במעמד רב רושם ובהשתתפות הראשן לציון הגאון רבי יצחק יוסף, נחנך ביישוב אזור בית ההוראה "ויען יוסף" הפועל בשיתוף בית ההוראה "הליכות ישראל". המעמד שולב עם סעודת הילולת משה רבנו ע"ה, בהשתתפות רבנים ואישי ציבור.

האירוע המרומם נערך בראשות רב הקהילה ביישוב, הגאון רבי זוהר זבורוב, והגאון רבי אושרי אזולאי, מתלמידיו המובהקים של הראשון לציון העומד בראשות בית ההוראה.

במרכז המעמד נשא דברים הראשון לציון הגר"י יוסף, שעמד בדבריו על חשיבות הקמת בתי הוראה המנגישים את ההלכה לציבור הרחב. בדבריו הדגיש הראש"ל בפני מורי ההוראה את הצורך לדבוק במסורת הפסיקה של אביו, מרן פוסק הדור הגר"ע יוסף זיע"א.

אורח הכבוד במעמד, הגאון רבי חיים רבי, הרעיף בדבריו שבחים על רב הקהילה הגר"ז זבורוב, כשהוא מציין את פעילותו הכבירה לזיכוי הרבים ביישוב ואת סדרת ספרי ההלכה שחיבר. בשיא דבריו בירך הגר"ח רבי: "הרב זוהר הוא מזכה הרבים גדול, יהי רצון שיזכה בקרוב לכהן כמרא דאתרא הרשמי של היישוב אזור. הוא ראוי לכך, הוא נכון וישר, ויפה לו לשמש כרב העיר".

בישוב מציינים בסיפוק את הקמת בית ההוראה החדש, שצפוי לתת מענה הלכתי זמין ושוטף לכלל תושבי האזור, תחת הכוונתם של מורי ההוראה.