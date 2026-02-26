כיכר השבת
יוֹרוּךָ מוֹרֶיךָ

תנופה רוחנית באזור: הראשל"צ הגר"י יוסף חנך בית ההוראה חדש | צפו

במעמד רב רושם ובהשתתפות הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, נחנך בית ההוראה החדש בישוב אזור • המעמד שולב עם סעודת הילולת משה רבנו ע"ה, בהשתתפות רבנים וקהל רב (חרדים)

חנוכת בית ההוראה בישוב אזור (צילום: דוד ארזני )

במעמד רב רושם ובהשתתפות הראשן לציון הגאון רבי , נחנך ביישוב אזור בית ההוראה "ויען יוסף" הפועל בשיתוף בית ההוראה "הליכות ישראל". המעמד שולב עם סעודת הילולת משה רבנו ע"ה, בהשתתפות רבנים ואישי ציבור.

האירוע המרומם נערך בראשות רב הקהילה ביישוב, הגאון רבי זוהר זבורוב, והגאון רבי אושרי אזולאי, מתלמידיו המובהקים של הראשון לציון העומד בראשות בית ההוראה.

במרכז המעמד נשא דברים הראשון לציון הגר"י יוסף, שעמד בדבריו על חשיבות הקמת בתי הוראה המנגישים את ההלכה לציבור הרחב. בדבריו הדגיש הראש"ל בפני מורי ההוראה את הצורך לדבוק במסורת הפסיקה של אביו, מרן פוסק הדור הגר"ע יוסף זיע"א.

אורח הכבוד במעמד, הגאון רבי חיים רבי, הרעיף בדבריו שבחים על רב הקהילה הגר"ז זבורוב, כשהוא מציין את פעילותו הכבירה לזיכוי הרבים ביישוב ואת סדרת ספרי ההלכה שחיבר. בשיא דבריו בירך הגר"ח רבי: "הרב זוהר הוא מזכה הרבים גדול, יהי רצון שיזכה בקרוב לכהן כמרא דאתרא הרשמי של היישוב אזור. הוא ראוי לכך, הוא נכון וישר, ויפה לו לשמש כרב העיר".

בישוב מציינים בסיפוק את הקמת בית ההוראה החדש, שצפוי לתת מענה הלכתי זמין ושוטף לכלל תושבי האזור, תחת הכוונתם של מורי ההוראה.

חנוכת בית ההוראה בישוב אזור (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית ההוראה בישוב אזור (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית ההוראה בישוב אזור (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית ההוראה בישוב אזור (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית ההוראה בישוב אזור (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית ההוראה בישוב אזור (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית ההוראה בישוב אזור (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית ההוראה בישוב אזור (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית ההוראה בישוב אזור (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית ההוראה בישוב אזור (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית ההוראה בישוב אזור (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית ההוראה בישוב אזור (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית ההוראה בישוב אזור (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית ההוראה בישוב אזור (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית ההוראה בישוב אזור (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית ההוראה בישוב אזור (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית ההוראה בישוב אזור (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית ההוראה בישוב אזור (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית ההוראה בישוב אזור (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית ההוראה בישוב אזור (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית ההוראה בישוב אזור (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית ההוראה בישוב אזור (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית ההוראה בישוב אזור (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית ההוראה בישוב אזור (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית ההוראה בישוב אזור (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית ההוראה בישוב אזור (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית ההוראה בישוב אזור (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית ההוראה בישוב אזור (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית ההוראה בישוב אזור (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית ההוראה בישוב אזור (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית ההוראה בישוב אזור (צילום: דוד ארזני )
חנוכת בית ההוראה בישוב אזור (צילום: דוד ארזני )

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

אל תחמיצו

|
ש

מתנה מושלמת

אסף מגידו|מקודם

האימא נקרעה מדאגה

|

הפרשה מזווית חדשה

||
2

שידוך משמים

|

על רקע תליית הבובות

||
3

סֵדֶר הֲלָכָה

|

וְהַשְּׁתִיָּה כַדָּת • חלק שלישי

|

חובת קריאה | מגזין פורים

||
12

טור כלכלי שבועי | מגזין כיכר

|

שידוך על שולחן הניתוחים

||
1

הורים? חשוב שתקראו!

||
4
ש

הסקר של סטרט-אפ הפאות 

חני שטיין|מקודם
ש

עשייה וסיוע

אסף מגידו|מקודם

מכל המגזרים

|

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר