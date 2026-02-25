גרפולוגים? מורפולוגים? קוראים בקפה? בעולם מתייחסים לכלל המקצועות הללו בערבון מוגבל. ואתם לא צריכים להאמין לי... תבדקו.

אבל משום מה דווקא במגזר שלנו ודווקא בתהליך השידוכים, אנחנו מחפשים בנרות אחרי כל אדם אשר בפיו הבשורה עבורנו - האם השידוך מתאים או חלילה לא.

מדוע זה קורה לנו? איך יכול להיות שדווקא בהחלטה הכי חשובה לנו אנו פונים לגורמים שמהימנותם נתונה בספק? מאיפה זה מגיע? ממה צריך להיזהר? ואיך לקבל החלטות בצורה רגועה יותר בתהליך השידוכים? כל זה ועוד בפרק שלפניכם.

מגיש: יהונתן פנגר - מאמן מדריך ומלווה בחורים בתהליך השידוכים ויצירת זוגיות.

