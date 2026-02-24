כיכר השבת
השמחה שאיחדה את כל התושבים

כל בני העיר נהרו; גאב"ד אנטווערפן השיא לראשונה דור שני בעיר | תיעוד

העיר אנטוורפן לבשה אמש (שני) חג, כאשר המוני תושבי העיר נהרו להשתתף בשמחת הנישואין של נכדת מנהיגה הנערץ של העיר, הגאב"ד הגה"צ רבי אהרן שיף | השמחה הייתה גדולה במיוחד, שכן זו הפעם הראשונה שהגאב"ד מחתן צאצא דור שני באנטוורפן עצמה, בשונה משמחות קודמות של נכדיו שנערכו ברובן בישראל או בארה"ב | הכלה היא בת לחתנו הרה"ג ר' יוסף אליהו רייזמאן, מו"ץ ורב מערכת השחיטה של קהילת 'מחזיקי הדת', עב"ג החתן נכדו של האדמו"ר מביאלה רמת אהרן, בן לבנו הרה"ג ר' יחיאל יהושע רבינוביץ משפיקוב (חרדים)

שמחת נישואי נכדת הגה"צ גאב"ד אנטווערפן (צילום: מרדכי זאב שוומרפלד)
שמחת נישואי נכדת הגה"צ גאב"ד אנטווערפן (צילום: מרדכי זאב שוומרפלד)
שמחת נישואי נכדת הגה"צ גאב"ד אנטווערפן (צילום: מרדכי זאב שוומרפלד)
שמחת נישואי נכדת הגה"צ גאב"ד אנטווערפן (צילום: מרדכי זאב שוומרפלד)
שמחת נישואי נכדת הגה"צ גאב"ד אנטווערפן (צילום: מרדכי זאב שוומרפלד)
שמחת נישואי נכדת הגה"צ גאב"ד אנטווערפן (צילום: מרדכי זאב שוומרפלד)
שמחת נישואי נכדת הגה"צ גאב"ד אנטווערפן (צילום: מרדכי זאב שוומרפלד)
שמחת נישואי נכדת הגה"צ גאב"ד אנטווערפן (צילום: מרדכי זאב שוומרפלד)
שמחת נישואי נכדת הגה"צ גאב"ד אנטווערפן (צילום: מרדכי זאב שוומרפלד)
שמחת נישואי נכדת הגה"צ גאב"ד אנטווערפן (צילום: מרדכי זאב שוומרפלד)
שמחת נישואי נכדת הגה"צ גאב"ד אנטווערפן (צילום: מרדכי זאב שוומרפלד)
שמחת נישואי נכדת הגה"צ גאב"ד אנטווערפן (צילום: מרדכי זאב שוומרפלד)
שמחת נישואי נכדת הגה"צ גאב"ד אנטווערפן (צילום: מרדכי זאב שוומרפלד)
שמחת נישואי נכדת הגה"צ גאב"ד אנטווערפן (צילום: מרדכי זאב שוומרפלד)
שמחת נישואי נכדת הגה"צ גאב"ד אנטווערפן (צילום: מרדכי זאב שוומרפלד)
שמחת נישואי נכדת הגה"צ גאב"ד אנטווערפן (צילום: מרדכי זאב שוומרפלד)
שמחת נישואי נכדת הגה"צ גאב"ד אנטווערפן (צילום: מרדכי זאב שוומרפלד)
שמחת נישואי נכדת הגה"צ גאב"ד אנטווערפן (צילום: מרדכי זאב שוומרפלד)
שמחת נישואי נכדת הגה"צ גאב"ד אנטווערפן (צילום: מרדכי זאב שוומרפלד)
שמחת נישואי נכדת הגה"צ גאב"ד אנטווערפן (צילום: מרדכי זאב שוומרפלד)
שמחת נישואי נכדת הגה"צ גאב"ד אנטווערפן (צילום: מרדכי זאב שוומרפלד)
שמחת נישואי נכדת הגה"צ גאב"ד אנטווערפן (צילום: מרדכי זאב שוומרפלד)
שמחת נישואי נכדת הגה"צ גאב"ד אנטווערפן (צילום: מרדכי זאב שוומרפלד)
שמחת נישואי נכדת הגה"צ גאב"ד אנטווערפן (צילום: מרדכי זאב שוומרפלד)
שמחת נישואי נכדת הגה"צ גאב"ד אנטווערפן (צילום: מרדכי זאב שוומרפלד)
שמחת נישואי נכדת הגה"צ גאב"ד אנטווערפן (צילום: מרדכי זאב שוומרפלד)
שמחת נישואי נכדת הגה"צ גאב"ד אנטווערפן (צילום: מרדכי זאב שוומרפלד)
שמחת נישואי נכדת הגה"צ גאב"ד אנטווערפן (צילום: מרדכי זאב שוומרפלד)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

השמחה שאיחדה את כל התושבים

|

האם בני ברק עומדת לבעור בפורים?

||
5

ענבי הגפן

|

"עוברים קושי רב"

||
1

רק התורה תגן

||
2

ש

מחירים שוברי שוק

אסף מגידו|מקודם

לא לקנא בו

||
2

סֵדֶר הֲלָכָה

|

הרכבת הקלה בירושלים

||
3

בסימן 30 שנה של הרבצת תורה

|

היסטוריה ואקטואליה

||
38
ש

כנס יוקרתי

אסף מגידו|מקודם

ברחובה של עיר

|

אלו החשדות

||
1

העתיר לישועת הכלל והפרט

||
1
ש

בסבסוד קופות החולים

ציקי גל|מקודם

מקריית הרצוג לפוניבז'

||
2

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר