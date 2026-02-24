השמחה שאיחדה את כל התושבים כל בני העיר נהרו; גאב"ד אנטווערפן השיא לראשונה דור שני בעיר | תיעוד העיר אנטוורפן לבשה אמש (שני) חג, כאשר המוני תושבי העיר נהרו להשתתף בשמחת הנישואין של נכדת מנהיגה הנערץ של העיר, הגאב"ד הגה"צ רבי אהרן שיף | השמחה הייתה גדולה במיוחד, שכן זו הפעם הראשונה שהגאב"ד מחתן צאצא דור שני באנטוורפן עצמה, בשונה משמחות קודמות של נכדיו שנערכו ברובן בישראל או בארה"ב | הכלה היא בת לחתנו הרה"ג ר' יוסף אליהו רייזמאן, מו"ץ ורב מערכת השחיטה של קהילת 'מחזיקי הדת', עב"ג החתן נכדו של האדמו"ר מביאלה רמת אהרן, בן לבנו הרה"ג ר' יחיאל יהושע רבינוביץ משפיקוב (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 20:55