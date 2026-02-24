כיכר השבת
שוחרר בתנאים מגבילים

תושב ביתר עילית חשוד בהעלמת הכנסות משכירות בסכום של 12 מיליון ש"ח

רשות המסים מנהלת חקירה כנגד תושב ביתר עילית, החשוד כי העלים הכנסות של 12 מיליון ש"ח מהשכרת דירות לחברות כח אדם | בית משפט השלום בראשון לציון החליט לשחררו בתנאים מגבילים (חדשות)

נוף בביתר עלית (צילום: יעקב לדרמן\פלאש90)

היחידה הארצית למאבק בפשיעה (יהלום) ברשות המסים מנהלת חקירה כנגד תושב ביתר עילית, החשוד כי העלים הכנסות של 12 מיליון ש"ח מהשכרת דירות לחברות כח אדם.

ראשית הפרשה בבדיקה שערך פקיד שומה פתח תקווה, שהעלתה חשד כי החשוד לא מדווח על הכנסותיו משכר דירה לרשות המסים. בשל החשדות, התיק הועבר ליחידה הארצית למאבק בפשיעה אשר החלה בפעילות מודיעינית אשר חיזקה את החשדות להעלמת הכנסות.

מהחקירה עולה כי במשך תקופה של מספר שנים החשוד השכיר דירות לחברות כח אדם, כאשר חלק מהדירות בבעלותו וחלק מהדירות הינן בשכירות משנה.

בבדיקה צולבת בין דיווחיו לרשויות המס לחשבונות הבנק של החשוד נמצאו הפקדות בסך מיליוני שקלים שלא דווחו כלל בדו"חות השנתיים שהגיש. בנוסף, נמצאו הפרשים בסך מיליוני שקלים בין התשלומים אשר שולמו על ידי חברות כוח האדם לדיווחיו למס הכנסה.

על פי החשד, החשוד העלים הכנסות משכירות בסכום של כ-12 מיליון שקלים במהלך השנים 2018-2025.

אתמול החקירה בעניינו של החשוד הפכה לגלויה ונתפסו, באמצעות צו בית משפט, מסמכים מביתו וממשרדו ובין היתר מסמכים בחברות להן קשר עסקי עם החשוד.

החשוד הובא בפני שופט בית משפט השלום בראשון לציון שהחליט לשחררו בתנאים מגבילים. החקירה נמשכת.

0 תגובות

בטח חלק מהדירות הן הרחבות ללא הסכמת השכנים
תעשו פרצוף מופתע
2
קשור לעיריה ?
יוסי
1
צרות של גנבים עשירים
בשט

