העיירה סטמפורד שבקונטיקט התמלאה בשבת האחרונה באלפי אברכים ומרביצי תורה, חברי מועצת גדולי התורה, רבנים דיינים וראשי ישיבות שהתכנסו יחד לשבת של התעלות והתרוממות רוח במתחם המלונות 'ארמון' שהוקצה כולו לקונוונשן השנתי שנערך זו השנה ה-30. כדי להכיל את הביקושים הרבים נחכר מלון 'מריוט' המרוחק 40 דקות הליכה ממתחם הקונוונשן.

הכינוס נערך במלון 'ארמון' כאשר בחצר המלון הוקם אוהל ענק ומפואר ששימש כהיכל התפילה המרכזי. המשתתפים זכו להסתופף בצילם של מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור שליט"א, אשר הטריחו את עצמם להגיע ולחזק את לומדי התורה.

בין גדולי התורה שפיארו את המעמד: הגאון רבי ירוחם אולשין, ראש ישיבת 'בית מדרש גבוה' לייקווד; הגאון רבי יצחק סורוצקין, ראש ישיבת טעלז ומתיבתא דלייקווד; הגאון רבי דוד גולדברג, ראש ישיבת טעלז; הגאון רבי הלל דייויד, רב דקהילת שערי תורה; הגאון רבי יחיאל מיכל שטיינמץ, דומ"ץ דק"ק סקווירא בורו פארק; הגאון רבי חיים מרדכי אוזבנד, ראש ישיבת 'עטרת שלמה', שהגיע כאורח מיוחד מארץ ישראל; בנוסף, הגיעו למעמד עוד עשרות רבני קהילות ורבני דרשו מכל רחבי יבשת אמריקה ואירופה.

במהלך השבת נמסרו שיעורי עיון והלכה ולמשתתפים חולקו מראי מקומות לשיעורים השונים שדנו בסוגיות מגוונות. נשיא 'דרשו' ומייסדו, הגאון רבי דוד הופשטטר, נשא גם הוא דברים בפני קהל המשתתפים.

במהלך ימי הוועידה נערכו פאנלים ודיונים שבהם השתתפו מנהלי סניפים ומגידי שיעור, אשר דנו בדרכים להעמקת ידיעות ההלכה בקרב בני התורה. במוצאי השבת נערך פאנל חינוכי מיוחד שעסק בסוגיות בוערות, ביניהן שמירת עצמאות החינוך המסורתי מפני התערבות חיצונית ומתן מענה לשאלות אקטואליות. בפאנל זה השתתפו: הגאון רבי חיים מרדכי אוזבנד, ראש ישיבת 'עטרת שלמה'; הגאון רבי איתן פיינר, רב ק"ק 'תפארת ישראל'; הגאון רבי שלמה סינמון, רב דקהל 'בני תורה' וראש כולל 'דרשו' דפלטבוש.

במוצאי שבת נערך מעמד "מלווה מלכה" חגיגי שהיה פתוח לקהל הרחב ובו נישאו דברים מרוממים מפי גדולי ישראל. המעמד הפך למפגן אדיר של קידוש שם שמים, כאשר המוני צירי דרשו התאחדו בריקוד של מצווה מתוך תחושת שליחות והתעלות והעיקר שיתרבה לימוד התורה.