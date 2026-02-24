אלפי מתפללים נכנסו הלילה (בין שני לשלישי) לתפילה בציון יוסף הצדיק שבשכם לרגל חודש אדר.

הכניסה התקיימה כחלק מהכניסות הקבועות של מועצה אזורית שומרון, בליווי כוחות צה"ל ובסיוע מתנדבי מנהלת קבר יוסף והמקומות הקדושים של מועצה אזורית שומרון.

במהלך הכניסה התקיימה הכנסת ספר תורה מרגשת לקבר יוסף, ספר התורה נתרם על ידי תורם שביקש להשאר אנונימי, לזכר הנופלים והנפטרים מתלמידי ישיבת עוד יוסף חי.

במעמד מרגש התקיים טקס סיום כתיבת אותיות ספר התורה בבית המדרש של ישיבת עוד יוסף חי, שם למדו תלמידי הישיבה במשך כ-20 שנה, עד לנטישת קבר יוסף.

המשפחות השכולות, ראש מועצת שומרון ורבני הישיבה כתבו את האותיות האחרונות בספר, וספר התורה ישמר למשמרת זמנית בבית המדרש של ישיבת עוד יוסף חי ביצהר, עד לחזרה מלאה של הישיבה יחד עם ספר התורה לבית המדרש בקבר יוסף.

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון אמר בטקס כתיבת האותיות: "אנחנו צועדים היום צעד משמעותי נוסף בדרך לחזרה מלאה לאחיזה יהודית בציון יוסף הצדיק ועיר הקודש שכם. אנחנו לא עומדים כאן כאנשים פרטיים, אנחנו עומדים כאן בשם כל עם ישראל, בשם אברהם אבינו שהגיע לכאן, בשם יעקב וכמובן בשם יוסף הצדיק שטמון כאן, ואנחנו אומרים לקב"ה אנחנו עושים את שלנו אתה תעשה את שלך. בע"ה נתקן את החרפה של עם ישראל ונשוב לכאן בצורה מלאה.

"אנחנו אחרי האירוע המרגש והמשמח הזה ניקח את ספר התורה ונפקיד אותו בישיבת עוד יוסף חי ביצהר, ספר התורה הזה יהיה שם בצורה זמנית כי אנחנו נחזור והישיבה תחזור לכאן יחד עם הספר הזה במקום הקודש הזה".

הרב יצחק שפירא ראש ישיבת עוד יוסף חי אמר: "על יוסף הצדיק כתוב שהוא מתגבר על התאוות והניסיונות, לכן המון יהודים באים לקבל כח דווקא ממנו. אבל לפני שיוסף הפך לסמל של שמירת הברית, הוא היה בן זקונים, ונאמר עליו 'בן חכים', שהיה לומד תורה עם יעקב אבינו.

"גם היום יש את הציון וההתקשרות שעם ישראל מגיע להתחזק ולהתקשר בקשירת ברית אמיתית, ובתיקון לא ליפול ח"ו לתאוות העולם הזה, אבל יש גם את מה שיוסף היה 'בין חכים' - זה מה שאנחנו עושים כאן היום, הכנסת ספר תורה, שלא רק נגיע לציון, אלא נחזיר עטרה ליושנה את ישיבת עוד יוסף חי שפעלה כ-20 שנה בקבר יוסף, ואנחנו מתקרבים בע"ה לחזרה המלאה, והכנסת ספר תורה היום - התורה חוזרת לשכם, חוזרת ליוסף הצדיק".