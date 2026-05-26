במהלך דיון בוועדת הכנסת על הצעת חוק התקשורת (שידורים) שמקדם השר שלמה קרעי, מתח חבר הכנסת אבי מעוז ביקורת חריפה על אחד הסעיפים המרכזיים שהוצא מהחוק. מעוז התמקד בסעיף 70, שעוסק בהגבלת תכנים בלתי הולמים, והבהיר כי הוצאתו מהווה לדעתו טעות חמורה.

כזכור בשבוע האחרון עסקנו מספר פעמים בנושא חוק התקשורת של קרעי, המהווה פגיעה חמורה בעולם התורה, יגרום לחילולי שבת ויכניס טלוויזיה לכיס לכל צעיר חרדי - דבר שלא התאפשר עד כה. "הדבר שהכי מפריע לי בפיצול זה הוצאת סעיף 70", אמר מעוז בדיון. "סעיף 70 מדבר על ספק רשום – לא יספק לציבור תכנים שהם חומר תועבה. אני חושב שלא היה צריך לפצל את זה".

"מפתחים יכולות בלי מוסר"

מעוז הרחיב את דבריו והתייחס לסוגיה רחבה יותר של פיתוח טכנולוגי ללא מעצורים מוסריים. "כשמפתחים טכנולוגיה ומפתחים יכולות, צריך לפתח במקביל אל זה את הרצון ואת המוסר, כי אחרת היכולות מתהפכות עלינו", הזהיר.

לדבריו, "לצערי הרב, מערכת החינוך לא מפתחים מספיק את המוסר, או לא מפתחים בכלל את המוסר, מפתחים יכולות. וברגע שאנחנו מגישים בחינם, אבל לא רק בחינם, אנחנו מאפשרים חומר תועבה, ואנחנו מאפשרים אלימות שהיא יהיו זמינים לכל דורש – אנחנו בעצמנו כורים בור לעצמנו".

הסתייגות רשמית בדרך

בסיום דבריו הודיע מעוז כי בכוונתו לנקוט בצעדים פרלמנטריים. "אני חושב שזו הייתה טעות לפצל את הסעיף הזה, לפחות סעיף 70. אני חושב שהיה צריך להשאיר אותו", הבהיר.

מעוז הוסיף כי "אני גם מתכוון להגיש על כך הסתייגות ולהוסיף גם לא רק חומר תועבה, אלא גם חומר אלימות". כלומר, הוא מבקש להרחיב את ההגבלות מעבר למה שנכלל במקור בסעיף.

המכתב של גולדקנופף לשר קרעי

כזכור, חוק התקשורת של השר קרעי זוכה לביקורת חריפה מצד הנציגות החרדית, כאשר יו"ר יהדות התורה יצחק גולדקנופף שלח מכתב חריף לשר בו טען כי מדובר ב"ניסיון מחטף להעביר חוק ללא הסדרת חילולי שבת".

גם אנשי חינוך ופוליטיקאים חרדים הזהירו כי הרפורמה עלולה לגרום לפגיעה רוחנית חמורה בבחורי ישיבות, כאשר החשש הוא שהפוליטיקאים החרדים לא מודעים לכלל הרפורמה ולבסוף יתמכו בה.