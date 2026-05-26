איראן על הגדרות: משרדי הממשלה השתמשו בכלי פרוץ

דוח ביקורת חריף במיוחד של מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, שפורסם היום (שלישי), חושף תמונת מצב מדאיגה ביותר: רשלנות פושעת ותרבות ארגונית חובבנית בצמרת השלטון בישראל מפקירות את אבטחת המידע הלאומית לידי האויב, בדיוק בתקופה שבה מדינת ישראל מהווה מטרה עליונה למערכי הסייבר של איראן ושלוחותיה.

הממצאים המזעזעים ביותר נוגעים להתנהלות הממשלה לאחר פרוץ מלחמת "חרבות ברזל". על פי הדוח, למרות שמרכז הסייבר הלאומי גיבש הנחיות היערכות מיוחדות וקריטיות מיד לאחר ה-7 באוקטובר, הן לא הועברו לחלק מגופי החירום של המדינה. חמור מכך - רוב גדול של משרדי הממשלה המשיכו להשתמש במשך חודשים ארוכים בכלי דיגיטלי מרכזי שהיה ידוע כפרוץ וחשוף לחלוטין לחדירת גורמים עוינים.

משרד החוץ: פגיע לדליפת מידע דיפלומטי

במשרד החוץ נחשף פער טכנולוגי כרוני שהופך אותו לפגיע בצורה קיצונית לדליפת מידע דיפלומטי חשאי. הדוח מצביע על ליקויים חמורים בשמירה על מידע פרטי של עובדים, תוך שהוא מתריע על סיכונים ביטחוניים ממשיים הנובעים מהמצב.

במקביל, משרד הבינוי והשיכון הפקיר במשך שמונה שנים שלמות את רישומם של תשעה מאגרי מידע עצומים. מאגרים אלה כוללים מיליוני רשומות רגישות של משתתפי תוכניות "דירה בהנחה", דיירי הדיור הציבורי וקבלנים - ובכך סוכן באופן ממשי את פרטיותם של מיליוני אזרחים ישראלים.

"הממשלה חייבת להיות ערוכה"

אנגלמן שיגר אזהרה ישירה וחריפה לממשלה ודרש תיקון מיידי של המחדלים. "נוכח האיומים הממשיים מאיראן, הממשלה חייבת להיות ערוכה", הדגיש המבקר. "גופי חירום לא נערכו כנדרש, והדבר מסכן את ביטחון המדינה".

לצד מחדלי האבטחה הקריטיים, תקף המבקר גם את הפיגור הטכנולוגי בהנגשת השירותים לציבור. על פי הדוח, רק אחוזים בודדים מכלל שירותי הממשלה נגישים כיום באזור האישי לאזרח - נתון המעיד על כישלון מובנה בדיגיטציה של השירות הציבורי.

רקע: שורה של מחדלים

הדוח החריף מצטרף לשורה של ממצאי ביקורת קשים שפרסם אנגלמן בחודשים האחרונים. בדוח קודם חשף המבקר כי בשעה 12:00 בצהריים ב-7 באוקטובר, כאשר מאות פצועים זרמו לבתי החולים, מלאי מנות הדם מסוג O עמד על אפס. בתי החולים קיבלו אספקת דם רק כעבור שלוש שעות קריטיות.

באותו דוח הצביע אנגלמן גם על הפקרת הרבש"צים - רכזי הביטחון של היישובים - במשך שני עשורים שלמים. 88% מהרבש"צים דיווחו כי מתכונת העסקתם הבעייתית פוגעת ביכולתם להגן על היישובים באופן יעיל.

יצוין כי בחודשים האחרונים התפתח עימות חסר תקדים בין משרד מבקר המדינה לבין בכירי מערכת הביטחון שפרשו לאחר מחדל 7 באוקטובר, כאשר חלקם מסרבים להתייצב לחקירות הביקורת.