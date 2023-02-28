בשבת האחרונה הפכה העיר סטמפורד שבקונטיקט למגדלור של תורה, עם קיומו
של 'כינוס עולם התורה' – הוועידה השנתית ה-30 של ארגון 'דרשו' | המעמד האדיר נערך
השנה בסימן שלושה עשורים של הרבצת תורה והוא נערך בהשתתפות אלפי צירי דרשו שהגיעו
מכל רחבי ארצות הברית וצפון אמריקה (חרדים)
חבריו, בני המשפחה והקהילה היהודית המומים מרציחתו בדם קר של חבר הקהילה אילן גנלס הי"ד, בפיגוע ירי אמש בסמוך לים המלח | "הוא תמיד חשב רק על אחרים, בשביל טובה למישהו הוא היה מוכן לנסוע עד אילת, הוא תכנן לעבור לגור בישראל אפילו שלא הייתה לו משפחה פה", ספדו החברים (חדשות בארץ)
לאחר שזוהו כל ההרוגים בטבח הנורא והקשה בבית הספר שבקונטיקט, מתברר, בין ההרוגים ישנו גם ילד יהודי. נוח פוזנר, בן ה-6, למד בכיתה א' בבית הספר בו התבצע הטבח ונהרג במהלכו. אחד מקרובי משפחתו סיפר: "נהרג כמו בהוצאה להורג, מטווח מאוד קצר. הגוף הקטן שלו לא היה יכול להתמודד" (בעולם)
מקרה ירי מזעזע ביותר אירע ביום שישי בבית ספר בקונטיקט שבארצות הברית. מהירי, אותו ביצע צעיר כבן 20 בשם אדם לנזה, נהרגו 20 ילדים ו-6 מבוגרים. אובמה מסר הצהרה לאומה האמריקאית ובכה במהלכה: "לבנו נשבר היום עבור ההורים, סבים, משפחות הקורבנות" (חדשות, בעולם)
עומאר טורנטון, עובד במפעל לייצור בירה בקונטיקט פוטר מעבודתו ופתח אתמול, כנקמה, במסע טבח מתוכנן במהלכו רצח שמונה מעמיתיו. בין ההרוגים: יהודה לייב פלדר, חבר הקהילה החרדית המקומית והיועץ העסקי של המפעל. חבריו המומים: "הוא היה סמל ודוגמה" (תפוצות, ארה"ב)