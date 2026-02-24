מעל אלף גבאים בועידת יעמוד 4 מבית נדרים פלוס

ביום ראשון התקיימה בבנייני האומה בי-ם ועידת ׳יעמוד׳ מבית נדרים פלוס'. מעל 1,200 גבאי בית כנסת ומנהלי מוסדות התקבצו ובאו אל הועידה היוקרתית שכבר בפעם הרביעית מכנסת תחת קורת גג אחת את מיטב נותני השירותים, בעלי העסקים ובעלי המקצוע שמעניקים מעטפת מקצועית מלאה לעולמם של הגבאים. כמו בכל שנה, גם הפעם הועידה התאפיינה ברמה בלתי מתפשרת של הקפדה על כל הפרטים הכי קטנים, בניצוחו של המפיק דוד פדידה.

בשעת פתיחת השערים כבר צבאו על הדלתות מאות גבאים שמיהרו להסתובב בין הדוכנים המרשימים בשדרת העסקים ונהנו ממגוון הטבות, מבצעים והגרלות שניתנו במיוחד לבאים. כעבור כשעה וחצי הועידה נפתחה בדברי פתיחה של המנחה אריה ארליך שהעלה על נס את פועלם של הגבאים העוסקים בצורכי ציבור באמונה שלא על מנת לקבל פרס. מיד אח״כ נשא דברי ברכה מנכ״ל נדרים פלוס ר׳ ברוך הרשוביץ שציין את המחויבות העמוקה של ׳נדרים׳ לרווחתם של הגבאים בכל ההיבטים, ובכללם קיומה של הועידה מדי שנה.

לאחר מכן עלה לבמה הרב מתי גינסברגר, מומחה לפיתוח מנהיגות והשפעה בקהילות שנתן הרצאה מקצועית ומקיפה בתחום המנהיגות, והעניק לגבאים כלים מקצועיים איתם יוכלו לפתח בצורה אפקטיבית את היכולת להתמודד עם אתגרי הקהילה. יו״ר הרשות לניירות ערך, עו״ד ספי זינגר הגיע גם הוא לשאת דברים ונתן סקירה מקצועית ומקיפה על מושגי היסוד בעולם ההשקעות בשוק ההון, עקרונות היסוד שעומדים בבסיסה של כל השקעה ונתן סימנים לאורות אדומים שצריכים להידלק כשמדובר בהשקעות מפוקפקות ולא אמינות.

לאחר תפילת מנחה בבית הכנסת המרווח שהוקם בשטח הועידה, התכנסו המשתתפים שוב לשו״ת תורני מרתק עם הגאון הרב צבי ברוורמן שליט״א אב״ד ביתר עילית שהעלה מגוון סוגיות הלכתיות סבוכות איתן מתמודדים הגבאים במהלך פעילותם השוטפת. מאות הגבאים שגדשו את האולם שתו בצמא את דברי התורה ולאחר מכן ליוו את הרב בצאתו עם שאלות אישיות בהו נתקלו.

החלק הבא בועידה עסק בגיוס תרומות וניהול כלכלי נכון של כספי העמותות. ר׳ צבי פרנק, מנהל פיתוח עסקי למגזר החרדי בבנק מרכנתיל נתן סקירה מקצועית על מגוון הפתרונות שמעניק הבנק לעמותות ובתי כנסת והדגיש את החשיבות שרואה הבנק בשיתוף הפעולה ההדוק עם המגזר החרדי. לאחר מכן עלו בזה אחר זה, בכירי חברת צ׳רדי העולמית, ר׳ מנדי וולוסוב ומוטי קריכלי, שהעניקו לגבאים כלים ונתונים שערכם לא יסולא בפז, אודות עולם גיוס הכספים וניהול התרומות.

לקראת ערב התקיים פאנל מרתק שנפתח בשיתוף פעולה ייחודי בין חברת ׳אדוויס׳ לבין משמרת השבת. לדברי פתיחה עלה הגאון הרב אליהו בייפוס שליט״א יו״ר משמרת השבת, שהדגיש את הנחיצות בשימוש חשמל כשר בשבת ואת הפתרונות היחודיים שמציעה חברת ׳אדוויס׳ בכל הנוגע לאגירת אנרגיה וחשמל סולארי. לאחר מכן הצטרפו אל הפאנל יאיר ברוורמן מנכ״ל חברת ׳אדוויס׳, כפיר ירמי, מהנדס חשמל בכיר בתחום אגירת אנרגיה, נציגים נוספים ממשמרת השבת ומנחם גינזבורג, מנהל תחום מגזר חרדי בחברה. המשתתפים הציגו פתרון כלכלי אדיר לבתי כנסת בדמות גגות סולאריים, פתרון שעתיד לחסוך לכל קהילה עד מאות אלפי שקלים בשנה, והכל כמובן בכשרות המהודרת של משמרת השבת.

לאחר תפילת ערבית ברוב עם, התכנסו המשתתפים באולם טדי לסעודה עשירה ומפנקת עם מגוון מנות מפוארות כמיטב המסורת של ועידת ׳יעמוד׳. על הבמה עלו ובאו אמן הרגש ר׳ זאנוויל ויינברגר ומקהלת מלכות בליווי תזמורת מורחבת בניצוחו של בני לאופר, והנעימו בשירה עם יצירות מוזיקליות מיוחדות שנכתבו במיוחד לאירוע: מסע מוזיקלי מרגש, החל מהוצאת ספר התורה מארון הקודש, עבור דרך הכרזת ׳יעמוד׳ בקריאת התורה, וכלה בהכנסת הספר בחזרה להיכל.

את המשא המרכזי בסעודה נשא מייסד נדרים פלוס ר׳ אליהו ארואס שבמשך דקות ארוכות נתן סקירה מקיפה על הפעילות המבורכת של נדרים פלוס לטובת ציבור הגבאים. הקהל קיבל פירוט על החידושים הצפויים להיכנס למערכת בתקופה הקרובה וגולת הכותרת הייתה השקת פרויקט ׳יעמוד 365׳ – מיזם שיאגד אלפי גבאים תחת קורת גג אחת ויעניק להם כוח קניה אדיר מול הספקים, הכוונה וייעוץ מקצועי במגוון תחומים, מפגשי העשרה ושיתוף ידע במהלך השנה, קורסים מקוונים, מגזיני הטבות ועוד.

רגע מרומם נרשם כאשר עלו לבמה שלושה גבאים תושבי בית שמש והעניקו תעודת הוקרה לר׳ אבי ארנטרוי, ח״מ עיריית בית שמש וגבאי ביה״כ ׳מרכזי׳ ברמב״ש ג׳, על פעילותו הברוכה למען תושבי העיר בכלל וציבור הגבאים בפרט. קהל המשתתפים ידע להוקיר טובה והריע לשלוחא דרבנן על מסירות למען הכלל. לאחר מכן עלה ראש מערך פאגי, מוטי פוגלמן, להודות גם הוא בשם הבנק לאלפי הגבאים על פעילותם למען הכלל והציג את הפתרונות הבנקאים אותם מציע הבנק לטובת עמותות ובתי כנסת.

רגע לפני סיומה של ועידה גדושה בכל טוב, עלה לבמה משמח הלבבות אבא טורצקי שהעניק למשתתפים שעה של שחוק וקורת רוח עם תיאורים משעשעים מעולמו של גבאי והסיטואציות הסוריאליסטיות המתרחשות יום יום בין כתלי בית הכנסת. בסיומו של הערב נערכו ההגרלות המסורתיות על פרסים יקרי ערך בשווי אלפי שקלים, והציבור התפזר תוך תחושת רוממות וסיפוק עם כוחות מחודשים לטובת המשך הפעילות הברוכה למען הציבור.

צפו בגלריה מהאירוע: