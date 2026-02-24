היום בתוכנית, אנחנו יוצאים למסע בין שתי ערים – מודיעין הליברלית מול מודיעין עילית החרדית. מה באמת קורה שם מעבר לגדר ההפרדה החברתית? הכתבה של 'כאן חדשות' שהציתה את הרשת – אנחנו ננתח את המשמעויות.

בהמשך, הפרשן שלנו ישי כהן יצטרף אלינו עם כל מה שבוער במסדרונות הכנסת: האם נתניהו וסמוטריץ' בדרך לפיצוץ סביב חוק הגיוס? וגם, ישי לא מתכוון לשתוק על גל המעצרים הלילי – הפעם אלו לא רק הספרדים, אלא אברכים ובחורי ישיבות מבית שמש ומבאר שבע שנלקחו ממיטתם. 'מעצר של לימוד תורה', כך מכנים זאת עורכי הדין, ואנחנו נביא את הקולות.

וגם: הטרגדיה המזעזעת בבית שמש שקרעה לכולנו את הלב, השערורייה הבינלאומית של הלורד הבריטי ופרשת אפשטיין ששוב מכה גלים, והאיום של טראמפ שמטלטל את השווקים בעולם.

ולסיום רץ ברשת והיום תיעוד מפתיע של טסלה המופעלת באמצעות גנרטור, סקי באמצע הרחוב במהלך סופת שלגים בניו יורק והצלה של שחף בתוך משחק כדורגל שם השוער בעט בכדור ופגע בשחף, השחף נפל על הריצפה, שחקן אחר רץ וביצע עיסוי לב.