כיכר השבת
דבר ראשון | צפו בתוכנית המלאה

רק 20 שקל במודיעין עילית מול 800 במודיעין, וגם - מפלת נתניהו וחוק הגיוס

היום באולפן: פרשנינו ישי כהן על המרד בליכוד והמשמעות כלפי חוק הגיוס | האם הצבא התחיל לעצור באופן יזום גם אשכנזים? | הפרשיות המלוכלכות של ג'פרי אפשטיין והקשר הישראלי | הטסלה שמופעלת באמצעות גנרטור | שחקן הכדורגל שהציל שחף באמצעות החייאה והאופנוען של וולט שנתקע בקומה השניה (דבר ראשון)

היום בתוכנית, אנחנו יוצאים למסע בין שתי ערים – מודיעין הליברלית מול מודיעין עילית החרדית. מה באמת קורה שם מעבר לגדר ההפרדה החברתית? הכתבה של 'כאן חדשות' שהציתה את הרשת – אנחנו ננתח את המשמעויות.

בהמשך, הפרשן שלנו יצטרף אלינו עם כל מה שבוער במסדרונות הכנסת: האם נתניהו וסמוטריץ' בדרך לפיצוץ סביב חוק הגיוס? וגם, ישי לא מתכוון לשתוק על גל המעצרים הלילי – הפעם אלו לא רק הספרדים, אלא אברכים ובחורי ישיבות מבית שמש ומבאר שבע שנלקחו ממיטתם. 'מעצר של לימוד תורה', כך מכנים זאת עורכי הדין, ואנחנו נביא את הקולות.

וגם: הטרגדיה המזעזעת בבית שמש שקרעה לכולנו את הלב, השערורייה הבינלאומית של הלורד הבריטי ופרשת אפשטיין ששוב מכה גלים, והאיום של טראמפ שמטלטל את השווקים בעולם.

ולסיום רץ ברשת והיום תיעוד מפתיע של טסלה המופעלת באמצעות גנרטור, סקי באמצע הרחוב במהלך סופת שלגים בניו יורק והצלה של שחף בתוך משחק כדורגל שם השוער בעט בכדור ופגע בשחף, השחף נפל על הריצפה, שחקן אחר רץ וביצע עיסוי לב.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדבר ראשון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר