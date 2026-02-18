כיכר השבת
בדרך להסלמה מול איראן?

ההתבטאות החריגה של ראש אמ"ן לשעבר עמוס ידלין: "הייתי חושב פעמיים אם לטוס בסופ"ש הקרוב"

בצל החשש מקריסת המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן והאפשרות שתפתח מלחמה, התבטא ראש אמ"ן לשעבר, עמוס ידלין כי "הייתי חושב פעמיים אם לטוס בסוף השבוע הקרוב" | לעומת זאת, השר סמוטריץ' אמר כי "אני לא הייתי מבטל תוכניות לסוף השבוע" | באיראן הודיע כי יערכו מחר תרגיל ימי יחד עם רוסיה, בעוד ארה"ב מקרבת את נושאת המטוסים 'ג'רלד פורד' והודיעה כי היא כבר באוקיינוס האטלנטי בדרכה למזרח התיכון  (חדשות בעולם)

3תגובות
הספינה הגדולה בעולם. נושאת המטוסים ג'רלד פורד (צילום: צבא ארה"ב)

"הייתי חושב פעמיים אם לטוס בסוף השבוע הקרוב", כך התבטא הבוקר (רביעי) ראש אמ"ן לשעבר, אלוף (מיל') עמוס ידלין, בריאיון לתוכנית "חדשות הבוקר" ב'קשת 12', בצל החשש מקריסת המשא ומתן בין ל והאפשרות שתפתח מלחמה מול איראן.

במהלך הריאיון, אמר ידלין כי בשבוע שעבר הירשה לעצמו לטוס לוועידת הביטחון במינכן, אך לקראת הסופ"ש הקרוב, היה חושב פעמיים אם לטוס.

לדבריו, "אנחנו הרבה יותר קרובים משהיינו קודם", אך הוא הוסיף כי "מעצמה לא הולכת למלחמה בתוך ימים".

ידלין הסביר כי "יש נתיב דיפלומטי שצריך למצות", הוא הוסיף ש"רבים מתנגדים לתקיפה" ובפנטגון "לא ברור מה רוצים שהוא ישיג". לעומת זאת, הנשיא טראמפ "מאוד נחוש".

הוא הסביר כי "האמירה שלפיה 'כל האופציות על השולחן' נסמכת על איום צבאי אמין, שמשלים את ההיערכות שלו מול חופי איראן ובשמיה".

לעומת זאת, שר האוצר , אמר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי אתאלי ב-103fm כי "אני לא הייתי מבטל תוכניות לסוף השבוע".

במהלך הריאיון, אמר סמוטריץ' כי "הנשיא טראמפ היה מאוד רוצה לעשות את זה בהסכם, הוא מנסה. החשש שלנו הוא מהסכם רע, ואנחנו ממתינים. אנחנו לא ניתפס מופתעים, אבל מעבר לזה אנו ממתינים לראות".

"למיטב הבנתי", הוסיף סמוטריץ', "כשראש הממשלה נפגש עם הנשיא, הייתה ביניהם הבנה שכל הסכם צריך לשלול את הרגל הגרעינית, אבל גם את רגל הטילים ואת מימון הטרור. איראן לא מאיימת רק על מדינת ישראל - היא מאיימת על המערב כולו".

בתוך כך, באיראן הודיע כי יקיימו מחר, יום חמישי, תרגיל צבאי ימי, יחד עם רוסיה. התרגיל ייערך בים עומאן ובצפון האוקיינוס ההודי.

במקביל, ארצות-הברית ממשיכה להרחיב ולבסס את כוחותיה הגדולים במזרח התיכון, ועדכנה כי נשואת המטוסים 'ג'רלד פורד' נמצאת כבר באוקיינוס האטלנטי בדרכה לאזור.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
כעת השעה לפעול ביד ברזל להכות את כל מרכזי הכוח של האויב למחוץ את כל כוחו ולהשמיד את כל תשתיות הטרור באופן מוחלט להשאיר רק אפר מרוסק לחסל להשמיד ולאבד את כל ראשי הטרור ברצועת עזה בדרום לבנון ובמרכז איראן ביד בלתי ניתנת לעצירה בלי שום אפשרות לחזור או להתארגן מחדש
אליעזר
2
ידלין זה שבלבל את המוח שנתיים של המלחמה בעזה? מלך ערוצי התבהלה שישב בשקט בבית עם הפנסיה המפוצצת שלו עם כל הלשעברים למינהם .
חזי ירושלים
1
כדי למתק את הדינים וה' הטוב ילחם לנו את המלחמה הזאת ונראה ניסים גדולים יאמר את הפסוק: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים"
ישראל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר