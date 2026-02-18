"הייתי חושב פעמיים אם לטוס בסוף השבוע הקרוב", כך התבטא הבוקר (רביעי) ראש אמ"ן לשעבר, אלוף (מיל') עמוס ידלין, בריאיון לתוכנית "חדשות הבוקר" ב'קשת 12', בצל החשש מקריסת המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן והאפשרות שתפתח מלחמה מול איראן.

במהלך הריאיון, אמר ידלין כי בשבוע שעבר הירשה לעצמו לטוס לוועידת הביטחון במינכן, אך לקראת הסופ"ש הקרוב, היה חושב פעמיים אם לטוס.

לדבריו, "אנחנו הרבה יותר קרובים משהיינו קודם", אך הוא הוסיף כי "מעצמה לא הולכת למלחמה בתוך ימים".

ידלין הסביר כי "יש נתיב דיפלומטי שצריך למצות", הוא הוסיף ש"רבים מתנגדים לתקיפה" ובפנטגון "לא ברור מה רוצים שהוא ישיג". לעומת זאת, הנשיא טראמפ "מאוד נחוש".

הוא הסביר כי "האמירה שלפיה 'כל האופציות על השולחן' נסמכת על איום צבאי אמין, שמשלים את ההיערכות שלו מול חופי איראן ובשמיה".

לעומת זאת, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', אמר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי אתאלי ב-103fm כי "אני לא הייתי מבטל תוכניות לסוף השבוע".

במהלך הריאיון, אמר סמוטריץ' כי "הנשיא טראמפ היה מאוד רוצה לעשות את זה בהסכם, הוא מנסה. החשש שלנו הוא מהסכם רע, ואנחנו ממתינים. אנחנו לא ניתפס מופתעים, אבל מעבר לזה אנו ממתינים לראות".

"למיטב הבנתי", הוסיף סמוטריץ', "כשראש הממשלה נפגש עם הנשיא, הייתה ביניהם הבנה שכל הסכם צריך לשלול את הרגל הגרעינית, אבל גם את רגל הטילים ואת מימון הטרור. איראן לא מאיימת רק על מדינת ישראל - היא מאיימת על המערב כולו".

בתוך כך, באיראן הודיע כי יקיימו מחר, יום חמישי, תרגיל צבאי ימי, יחד עם רוסיה. התרגיל ייערך בים עומאן ובצפון האוקיינוס ההודי.

במקביל, ארצות-הברית ממשיכה להרחיב ולבסס את כוחותיה הגדולים במזרח התיכון, ועדכנה כי נשואת המטוסים 'ג'רלד פורד' נמצאת כבר באוקיינוס האטלנטי בדרכה לאזור.