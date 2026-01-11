בפינת החדשות הלא מצחיקות מסכמים למענכם חדשות מהארץ ומהעולם בזווית משעשעת | אסיר עולם התורה זוכה לכבוד גדול | ערבים מתנכלים לשטיבל של חסידות 'גור' | וסיכום חטיפת הנשיא הוונצואלי | צפו ב'לפאנצ'יאון' (דבר השבוע)
בכל שנה, משקיעות הישיבות שעות רבות של עמל ועבודה על השחזת קמפיין האיסוף השנתי | בישיבת וולוז'ין השיקו השנה קמפיין מיוחד בקרב הבחורים, במהלכו הפיקו מעין מהדורת חדשות מושקעת מהנעשה בקמפיין | במהלך המהדורה התראיין אורח מפתיע: ראש הממשלה בנימין נתניהו שהפגין בורות משעשעת | צפו במהדורה ובראיון המשעשע עם נתניהו (ישיבות, פורים)
ראיון נוקב עם דוד אלחייני בעקבות הפיגוע הנורא הבוקר, מה קורה בוושינגטון ואלו טילים בדרכם לארץ, מה השכר הממוצע במשק - ולמה כמות ההרוגים במגזר הערבי אמור להטריד אותנו | וגם: איך 2 דקות אימון ביום ישנו לכם את החיים (דבר ראשון)
סיפורו המרתק של השבוי בכלא הסורי שניצל בזכות רוח הקודש | באיזה סוגי תחמושת צה"ל משתמש בלחימה? | למה תושבי הערים החרדיות צריכים לסבול בכל פעם שיורד גשם? | הטרגדיה באלעד וחיסוני השפעת | מה חדש בסאגת הנגד החרדי? וגם, איך חמאס חוגגים את תחילת השנה האזרחית החדשה? | צפו (דבר ראשון)