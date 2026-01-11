השבוע בפינת לפנצ'און בתוכנית דבר השבוע עם משה מנס ויוסי חיים מימון:

חברי הוועדה בבני ברק נתכנסו כדי לדון בשמות הרחובות החדשים בבני ברק, לא כל כך מבין למה צריך שמות? אי אפשר לכתוב 'הכל פקוק' וזהו..? אגב רק השמות חדשים. הרחובות עדיין אותו דבר. מבין את זייברט קשה לראות את הצפיפות כשאתה מהמטוס. הוועדה רוצה לתת שמות של גדולי ישראל או לכל הפחות שמות של תנאים, שזה דיי הגיוני באמת נראה שמזמן התנאים לא ממש התפתח האזור.

נשיא ונצואלה נחטף מביתו והובא למשפט באמריקה, הנשיא נלקח יחד עם אשתו לדברי האמריקאים חטפו את שניהם כדי לשמור על התא המשפחתי,, לגבי אלו שתהו מדוע את הנשיא שלנו לא חוטפים, ענו באמריקה שהם משתדלים לא להתעסק עם ילדים. והם לא היחידים שתוהים למה דווקא נשיא ונצואלה, גם גורמים בפלג הירושלמי טוענים: רואים? עוצרים רק ספרדים...

בעל חזות ערבית הניח חבית בנזין ליד שטיבלך של גור בציריך. מעניין אם הצמיד לה שעון שוויצרי כמחווה, לפי מקורות זרים הוא המזרחי היחיד שהצליח להתקרב לשם, משטרת שוויץ בתגובה- הוא נורמלי? ליד השטיבל של גור? אוקי, אנחנו לא מתערבים.. יש מי שיטפל.

בבית החולים איכלוב נותח אדם בניתוח מוח בהרדמה כללית, המנותח התעורר באמצע הניתוח והחל לדבר יידיש, במקום בדיקת רפלקסים הרופאים בדקו אם הוא מגיב ל'אוי' או 'געוואלד' אבל מה שהכי מדהים הוא המחקר הרפואי, כדי לדבר יידיש לא צריך מוח...

המשטרה עצרה צעיר ערבי שעקר מזוזות מלמעלה מתשעים בתים, סנגרו ביקש להתחשב בו הוא היה כל כך קרוב לפריצה הגדולה והוא נמנע מזה.. הצעיר לטענתו אמר חשבתי שיש בקלף חוץ משמע ישראל גם המעריב ערבים, הצעיר הובא להארכת מעצר- ובית המשפט יבדוק את התופעה מה עושים כאשר צעיר ערבי עוקר מזוזות, בכל אופן זו פעם ראשונה שערבי עוקר משהו מצד שמאל...

נפתלי בנט מציע לכל מילואמניק דיור בר השגה, האמת אם הוא ילך עוד פעם עם מנסור עבאס זה הכי קל, מה הבעיה לדאוג לבוחרים של מנסור, מביא להם אוהל.. עוד מבטיח בנט, מליון שקל הטבות לכל מילואימניק.. מעכשיו במקום קצינת קישור מי שתתקשר להודיע לך על מילואים תהיה אראלה ממפעל הפיס. ההבטחה של בנט הבאה תכלול ככל הנראה חשמל חינם... אם כי לא בטוח שזה יקרה האיש לא מחובר.

בשיחות ביטחוניות בתיווך אמריקאי שנערכו בצרפת הובהר לסורים שאין דיון על החרמון בכלל, ראשית. הפתיחה הזו בנוסח: אמריקאי, צפרתי וערבי נשמעת כמו התחלה של בדיחה ושנית, למה להסתבך ולדון על החרמון? כל פעם שהסורים יבקשו אותו נגיד לו מצטערים, יש שלג.. סגור....

ישיבת חברון חגגה לבחור יהודה בן עמרם אסיר עולם התורה, מישיבת חברון. עם כבוד גדול כמותו קיבל רק משה בן עמרם המקורי, הבחור החשוב סיים מסכת מגילה בכלא, היה לו הרבה זמן לחשוב על הסוגיה של מוקפות חומה. וכמובן שתהיה חגיגה נוספת לבחורים הפרוזים של הספיקו.. החגיגות כללו גם רכבים מקושטים ממש כמו בחתונה, מה שדיי מתכתב עם המציאות, גם אסיר עולם התורה וגם חתנים נכנסים לכלא.