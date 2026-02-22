זה מתחיל בסיפורים קטנים על "עיכוב", אבל הנתונים שנחשפים כעת מציירים תמונה של קטסטרופה חברתית. בראיון כואב לתוכנית /דבר השבוע' עם משה מנס, חושף הרב יצחק פרחים מנכ"ל ארגון השידוכים הארצי 'לב אחד' את המספרים שמאחורי המשבר: 8,000 בחורים ו-8,000 בחורות מעל גיל 28 בציבור החרדי בארץ יושבים בבית ללא מענה. "זו לא רק טרגדיה אישית," הוא אומר בכאב, "זו עיר שלמה שהולכת לפח".

"שלוש שנים בלי צלצול אחד"

לדברי הרב פרחים, הבעיה הקשה ביותר היא ה"וואקום" שנוצר אצל הבוגרים. "ישנם בחורים ובחורות שלא קיבלו טלפון אחד משדכן במשך שנתיים או שלוש," הוא מתאר. "הדבר הזה יוצר הרס פנימי במשפחות. אנשים מתחילים לחפש אשמים מתחת לאדמה – 'אולי השכן כועס עלינו?', 'אולי חנינו למישהו בחניה לפני עשור ויש עלינו קפידה?'. הם לא מבינים שזו בעיה מערכתית: פשוט אין מספיק שדכנים".

למה בעצם הם נעלמים? "כי לא משתלם להיות שדכן. כשאתה מחשב את שעות העבודה, הטלפונים, הבירורים והליווי – שדכן אשכנזי שמרוויח 4,000 ש"ח לצד, מוצא את עצמו מרוויח בסוף 3-4 שקלים לשעה. אם אין לאדם 'אהבת ישראל' בוערת או תשוקה מיוחדת למקצוע, הוא פשוט נוטש את הענף. השדכנים הם 'המזכירים של הקדוש ברוך הוא', אבל גם למזכירים צריך לשלם כדי שישרדו".

מלכוד גיל 24: "השם כבר נשחק"

אחת התובנות המרתקות בראיון נוגעת למה שקורה בתוך הישיבות הגדולות. הרב פרחים מספר על פנייה דחופה מישיבה נחשבת: "בוועד חמישי היו לנו המון הצעות, בוועד שישי אנחנו 40 בחורים ואין הצעות. מה קרה?".

התשובה, מסתבר, טמונה בפסיכולוגיה של השוק. "ברגע שבחור עובר את גיל 23-24, השדכנים מרגישים שהם כבר 'דשו' בשם שלו. הם הציעו אותו, זה לא הלך, ועכשיו נכנס 'חומר טרי' לשוק – בחורים צעירים יותר. השדכן מעדיף לנסות שם, איפה שהסיכוי נראה לו גבוה יותר והשם עדיין לא 'נשרף'. זה יוצר מצב שבו דווקא המבוגרים, שזקוקים ליותר מאמץ, נזנחים".

לא רק שדכן – צריך קואוצ'ר

נקודה נוספת שהרב מעלה היא הצורך בשינוי גישה אצל הבוגרים עצמם. "לפעמים בחור בן 30 או בחורה בת 40 לא צריכים שדכן, הם צריכים מישהו שילווה אותם בתהליך. יש להם איזה 'באג' קטן, לא משהו נפשי חלילה, אלא חסם מחשבתי שעוצר אותם מלסגור.

"בחורה שנפגשה עם 100 בחורים כבר מחפשת בבחור ה-101 את כל המעלות של כל ה-100 הקודמים יחד. היא מחפשת את הייחוס של הראשון, הכסף של השני והמראה של החמישי. ככל שמתבגרים הופכים לפחות גמישים, ל'פלסטלינה' שהתקשתה. כאן נכנס ארגון 'לב אחד' עם קורסים ויועצים שעוזרים להם לרדת מהעץ ולמצוא את המהות".

המהפכה הכספית: "שדכן זה לא פחות ממתווך דירות"

במהלך הראיון, הרב פרחים פונה ישירות לציבור הספרדי וקורא לשינוי תפיסה דרמטי בנושא התשלום. "החתמנו את גדולי ישראל: גם ספרדים חייבים לשלם. המינימום הוא 2,500 ש"ח, והמהדרין נותנים 4,000 ש"ח ומעלה.

"אנשים משלמים 50 ו-70 אלף ש"ח תיווך על דירה בלי להניד עפעף. מה זה דירה לעומת שידוך? לעומת מישהו שיקרא לך 'אבא'? לעומת המשכיות של דורות? שדכן עושה את החסד הכי גדול שיש בעולם".

"סגולת המעטפה והשוקולד"

לסיום, הרב משתף בעצה מעשית להורים מיואשים: אל תחכו לחתונה כדי להגיד תודה. "היה לי חבר עם בת בת 27 שלא קיבלה הצעות. אמרתי לו: קח מעטפה, שים בה 200 ש"ח וחבילת שוקולד, ותשלח לכל שדכן שהציע הצעה – גם אם היא לא יצאה לפועל. תכתוב 'תודה שחשבת עלינו'. הוא עשה את זה, ותוך חודש הם הוצפו בהצעות. שדכן הוא בן אדם, כשהוא מרגיש שמעריכים את המאמץ שלו, הוא יתאמץ כפול בשבילכם".

המסר האחרון של הרב פרחים הוא חובת הציבור: "אל תתעלמו מהשכנה המבוגרת בבניין. החזון איש בשנה האחרונה לחייו עשה 200 שידוכים. כל אחד יכול להציע, כל אחד יכול לשמח. הצעה אחת יכולה להאיר בית שלם לשבוע ימים".