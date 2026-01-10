כיכר השבת
הצבא הוא עמלק? רב שיח מעמיק עם חרדים עובדים שחושבים אחרת על הגיוס, ההפגנות והקושי הכלכלי

פאנל 'החרדים העובדים' ואיך הם מתמודדים עם גזירת הגיוס, המצב הכלכלי ופגעי הטכנולוגיה | האוכל שיסתום לכם את התאבון ויעזור לכם לרדת במשקל בקלות | האיש שלוקח אבני ענק והופך אותן לחפצים שימושיים בבית | למה האמריקאים רוצים רק ספרדים? | והחורבה שהופכת לארמון • צפו במגזין (דבר השבוע)

שבוע טוב: תוכנית "דבר השבוע" - מגזין הווידאו של '' בהגשת משה מנס. לפני הכל, אנחנו פותחים בברכת מזל טוב חמה לעורך התוכנית, שלמה רוטנברג, לרגל אירוסיו בשעה טובה. שיהיה בניין עדי עד!

הפאנל שנוגע בעצבים החשופים: , עובדים ומתמודדים

בלב התוכנית, פאנל מיוחד ונוקב עם "החרדים העובדים". יחד עם פנחס איינהורן סמנכ"ל קהילות באחוות תורה, נהוראי אברג'ל ממגזין המקום ואחוותה ויונתן לוי, סוכן ביטוח ואושיית סטטוסים.

אתם נצלול צוללים לשאלות הכי קשות:

  • המורכבות בגיוס: מה עונה אבא חרדי שהתגייס לבנו, כשהילד מראה לו דברי רבנים שקוראים לצבא "עמלק"?
  • הפגנות הקיצונים: האם יש צדק בטענות שלהם ואיך אנחנו נראים מולם?
  • המלכוד הכלכלי: למה דווקא החרדי העובד, שיוצא לשוק העבודה, מוצא את עצמו לפעמים בקשיים גדולים יותר מאברך?
  • חינוך וטכנולוגיה: למה למרות היציאה ל"עולם הגדול", אנחנו עדיין נלחמים לשלוח את הילדים למוסדות השמורים ביותר?

תהיה בריא: המומחה שילמד אתכם לשבוע

השבוע, אנחנו משיקים פודקאסט מצולם חדש = "תהיה בריא". בפרק הבכורה נארח את עדי מגד, תזונאי ספורט קליני ומומחה לקיטו. בקטע מיוחד מתוך הריאיון נבין: למה אסור לכם לפחד מסוכרת? מהם המאכלים שאם תאכלו בבוקר פשוט יסתמו לכם את התיאבון לכל היום ומדוע פרוסת הלחם התמימה שאתם אוכלים בבוקר היא זו שגורמת לכם להיות רעבים יותר כבר בצהריים?

פינת "לפנצאון": ציניות על חדשות השבוע

השבוע בפינה הפופולרית עם הכותב והמגיש יוסי חיים מימון נדבר על ועדת שמות הרחובות בבני ברק שמתכנסת (למה לא לקרוא לכל העיר פשוט 'הכל פקוק'?). נשיא ונצואלה נחטף עם אשתו (האמריקאים טוענים: "שמרנו על התא המשפחתי"). המנותח באיכילוב שהתעורר באמצע ניתוח מוח והתחיל לדבר... ביידיש. והערבי שנתפס אחרי שעקר 90 מזוזות (הסנגור: "הוא פשוט היה קרוב לפריצה הגדולה").

וגם: חדשות, ישיבות ואמנות מטורפת

כמדי שבוע: איצלה קצבורג מ'מעייריב' מביא את כל העדכונים והנייעס החמים מעולם הישיבות.

לקינוח, אספנו לכם את הסרטונים הכי ויראליים ברשת: מיצג מדהים על הסכנות שבקוקה קולה, אמן מיניאטורות שבונה רחובות שלמים בתוך קופסה, ושיפוץ בית יצירתי במיוחד שיושב על אבני ענק.

12
למה לשאול דעת בעלי בתים? תשאלו דעת תורה של הרבנים!
יאיר
11
לא הבאתם דעה של חרדי קלאסי שאינו עובד?
רוני
10
אני חרדי והתגייסתי הצבא הוא לא מקום לחרדים גם המסלולים החרדים אולי קדקוד כן אבל חוץ מזה אין כלום צריך להילחם כי זה ממש שמד שתדעו דעה של מישהו מבפנים
בן
9
יש הבדל מהותי בין חרדי העובד במקצועות הקשורים ישירות לעולמה של תורה – כגון שיפוץ תפילין, סופרות סת״ם, מלמד בחיידר, בלן, מפקח מקוואות או משגיח כשרות – לבין חרדים העובדים בעבודות משרדיות. בעוד הראשונים פועלים בסביבה השייכת לעולם התורה, האחרונים נפגשים ביומיום עם המציאות של העולם החיצון, שאינו נובע מעו
מינדי
8
עמקק נאשם ב "אשר קרך " קרירות.אין ספק שמרוב תעסוקה , נוצרת קרירות. ביראת שמים ושכחת התורה והערכים ושוטפים מוח בערכים ציוניים או דת "ל.
יצחק
7
דעתם מעניינת אבל לא קובעת, דעת בעלי בתים.
147
6
דיון מעניין. הפתיחה מצחיקה וכתובה טוב. איפה הסדרה של הבריאות? לא ראיתי
אליהו
5
יוסי חיים דיי לצחוק על אשכנזים!! אתה גם אשכנזי!!
יונתן
4
חרדי עובד זו לא מילה גסה. ולמה אין לכם תכנית סאטירה בנפרד. זה מתבקש!!
חיה צופה חרדית
3
בפאנל אתם צריכים להביא מישהו שיביא דעה של חרדי רגיל. והם לא חרדים.
יהודה
2
הבעיה המרכזית היא האסון המחריד שרוב עם ישראל עזב את התורה, (עד לפני 200 שנה הרוב היו שומרי תורה) כתוצאה מההשכלה שגרמה לחילון המוני, הדרך החרדית היא התבדלות מפורקי עול, וחינוך הילדים הוא שאין לנו שום חיבור ושייכות עם הצבא והציונות וממשיכים בדרך התורה ומקדשים שם שמים.
אברך בן תורה מבני ברק
אנשים אלו צורתם מכרזת שאינם חרדים רגילים כלל וכלל
ישראל
1
אף רב לא אמר מעולם שאסור לעבוד, הבעיה היא של העובדים, העובדים מרגישים שהם עוזבים ואולי זה כך בתת מודע שלהם. ברגע שכשאדם מתחיל לעבוד הוא מוריד את הכובע והחליפה, מתחבר עם כאלו שכמותו ומתנתק מעולם התורה כך מביטה עליו החברה, אם הוא היה ממשיך להראות כבן תורה אף אחד לא היה בודק אחריו בדיוק מה הוא עושה, זה
יאיר

