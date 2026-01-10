שבוע טוב: תוכנית "דבר השבוע" - מגזין הווידאו של 'כיכר השבת' בהגשת משה מנס. לפני הכל, אנחנו פותחים בברכת מזל טוב חמה לעורך התוכנית, שלמה רוטנברג, לרגל אירוסיו בשעה טובה. שיהיה בניין עדי עד!

הפאנל שנוגע בעצבים החשופים: חרדים, עובדים ומתמודדים

בלב התוכנית, פאנל מיוחד ונוקב עם "החרדים העובדים". יחד עם פנחס איינהורן סמנכ"ל קהילות באחוות תורה, נהוראי אברג'ל ממגזין המקום ואחוותה ויונתן לוי, סוכן ביטוח ואושיית סטטוסים.

אתם נצלול צוללים לשאלות הכי קשות:

המורכבות בגיוס: מה עונה אבא חרדי שהתגייס לבנו, כשהילד מראה לו דברי רבנים שקוראים לצבא "עמלק"?

מה עונה אבא חרדי שהתגייס לבנו, כשהילד מראה לו דברי רבנים שקוראים לצבא "עמלק"? הפגנות הקיצונים: האם יש צדק בטענות שלהם ואיך אנחנו נראים מולם?

האם יש צדק בטענות שלהם ואיך אנחנו נראים מולם? המלכוד הכלכלי: למה דווקא החרדי העובד, שיוצא לשוק העבודה, מוצא את עצמו לפעמים בקשיים גדולים יותר מאברך?

למה דווקא החרדי העובד, שיוצא לשוק העבודה, מוצא את עצמו לפעמים בקשיים גדולים יותר מאברך? חינוך וטכנולוגיה: למה למרות היציאה ל"עולם הגדול", אנחנו עדיין נלחמים לשלוח את הילדים למוסדות השמורים ביותר?

תהיה בריא: המומחה שילמד אתכם לשבוע

השבוע, אנחנו משיקים פודקאסט מצולם חדש = "תהיה בריא". בפרק הבכורה נארח את עדי מגד, תזונאי ספורט קליני ומומחה לקיטו. בקטע מיוחד מתוך הריאיון נבין: למה אסור לכם לפחד מסוכרת? מהם המאכלים שאם תאכלו בבוקר פשוט יסתמו לכם את התיאבון לכל היום ומדוע פרוסת הלחם התמימה שאתם אוכלים בבוקר היא זו שגורמת לכם להיות רעבים יותר כבר בצהריים?

פינת "לפנצאון": ציניות על חדשות השבוע

השבוע בפינה הפופולרית עם הכותב והמגיש יוסי חיים מימון נדבר על ועדת שמות הרחובות בבני ברק שמתכנסת (למה לא לקרוא לכל העיר פשוט 'הכל פקוק'?). נשיא ונצואלה נחטף עם אשתו (האמריקאים טוענים: "שמרנו על התא המשפחתי"). המנותח באיכילוב שהתעורר באמצע ניתוח מוח והתחיל לדבר... ביידיש. והערבי שנתפס אחרי שעקר 90 מזוזות (הסנגור: "הוא פשוט היה קרוב לפריצה הגדולה").

וגם: חדשות, ישיבות ואמנות מטורפת

כמדי שבוע: איצלה קצבורג מ'מעייריב' מביא את כל העדכונים והנייעס החמים מעולם הישיבות.

לקינוח, אספנו לכם את הסרטונים הכי ויראליים ברשת: מיצג מדהים על הסכנות שבקוקה קולה, אמן מיניאטורות שבונה רחובות שלמים בתוך קופסה, ושיפוץ בית יצירתי במיוחד שיושב על אבני ענק.

