בשבת האחרונה הפכה העיר סטמפורד שבקונטיקט למגדלור של תורה, עם קיומו
של 'כינוס עולם התורה' – הוועידה השנתית ה-30 של ארגון 'דרשו' | המעמד האדיר נערך
השנה בסימן שלושה עשורים של הרבצת תורה והוא נערך בהשתתפות אלפי צירי דרשו שהגיעו
מכל רחבי ארצות הברית וצפון אמריקה (חרדים)
אלפי משתתפים מכלל קהילות הקודש במקסיקו התכנסו למעמד תחת הכותרת "מאוחדים עם התורה" בראשות ראשי הישיבות, רבני הקהילות והדיינים במדינה • מארץ ישראל הגיעו במיוחד הגאון הגדול רבי יצחק אזרחי, הגה"צ רבי רפאל אבוחצירא • היום מעמד הסיום הגדול בארגנטינה (בעולם)