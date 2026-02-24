כיכר השבת
"רק קצה הקרחון"

"יטלטל את המערכת": התפתחות חמורה בפרשת ההברחות לעזה

התפתחות חמורה נרשמה בפרשת ההברחות לעזה כאשר כתב אישום יוגש נגד אחד המעורבים - אישום שלפי הדיווחים "יטלטל את המערכת" | לפי הדיווח, לא ניתן כרגע להרחיב מעבר, אך ניתן לומר כי מה שהתגלה עד כה הוא רק "קצה הקרחון לתופעה" (משפט)


מעבר סחורות לרצועה (צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90)

אחרי הגשת כתב אישום נגד בצלאל זיני בגין הברחה לרצועה, הערב (שלישי) דווח על התפתחות חמורה בפרשת ההברחות ל. לפי הדיווח, כתב אישום יוגש נגד אחד המעורבים - אישום שיטלטל את המערכת. כרגע לא ניתן להרחיב מעבר, אך ניתן לומר כי מה שהתגלה עד כה הוא רק קצה הקרחון לתופעה הבזויה. כך על פי דיווח ב-i24NEWS.

כזכור, הוגש כתב אישום נגד בצלאל זיני, דוד זיני, בגין הברחת סיגריות לרצועה בזמן שירות המילואים שלו. זיני היה במילואים ואחראי על המעטפת הלוגיסטית של "כוח אוריה", ובעל היתרי כניסה של שיירות כלים לתוך הרצועה. שני חיילים נוספים חשודים בכך. זיני, מואשם באחד הסעיפים החמורים בספר החוקים, סיוע לאויב בעת מלחמה. 

מכתבי האישום עולה כי הנאשמים פעלו בהרכבים משתנים לביצוע הברחות של סיגריות, תוך חלוקת הרווחים מהמכירות. זאת, תוך הטעיית החיילים במעברים לרצועה, ובשילוב הצגת מצב שווא שהנאשמים נכנסים במסגרת שירותם הצבאי לצרכים ביטחוניים.

מפרקליטות המדינה נמסר כי "הנאשמים ביצעו את מעשיהם כשהם מודעים לאפשרות שהסחורות האסורות יגיעו לידי חמאס, כשהם צופים כאפשרות קרובה לוודאי שיהיה בכך כדאי לסייע לאויב".



1
בס"ד מה מערכת אכיפת הצחוק מנסה להאשים את אח של ראש השבק חיים בהברחות וסיוע לאוייב? המדינה בעצמה העבירה "סיוע" כאילו הומניטרי אלף משאיות ביום וכל השנים העבירה או שאפשרה להעביר אמל"ח לחמאס. בושה!
הצדיק ממדינת סדום

