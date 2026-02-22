כיכר השבת
קריאה לפיטורים

"לשלול את זיכרון השואה": צרפת נגד שליחת האו"ם האנטישמית

ראש ממשלת צרפת שהתפטר לאחרונה, סבסטיאן לקורני קרא לשליחה האנטישמית מטעם האו"ם, פרנצ'סקה אלבנזה, להתפטר | "שימוש במונח "רצח עם" לגבי עזה כדי לשלול מהם את זיכרון השואה", התבטא ראש הממשלה בין השאר (בעולם)

מימין שליחת האו"ם לשטחים פרנצ'סקה אלבנזה, משמאל נשיא צרפת עמנואל מקרון (צילום: שאטרסטוק)

ראש ממשלת צרפת שהתפטר לאחרונה סבסטיאן לקורני קרא לשליחה מטעם האו"ם על מצב זכויות האדם בשטחים, פרנצ'סקה אלבנזה, להתפטר על רקע דיווחים משותפים שנתנה עם נציגי ארגון הטרור חמאס.

"כאשר הנציגה המיוחדת של האו"ם משמיעה הצהרות בחברת נציגי חמאס או איראן, הדבר פוגע באמינותה של הקהילה הבינלאומית. לכן צרפת קוראת להתפטרותה", הודיע ראש הממשלה.

לדבריו, "היום ישנה "אסטרטגיה של סמנטיקה". היא מבוססת על היפוך ההאשמה: שלילת ההיסטוריה מן היהודים, והפיכתם מקורבנות לאשמים. לדוגמא שימוש במונח "רצח עם" לגבי כדי לשלול מהם את זיכרון השואה. כדי לטשטש. כדי ליצור היפוך של הדברים".

"צריך לזכור עובדה פשוטה אחת: 20% מאוכלוסיית ישראל הם ערבים פלסטינים", הוסיף לקורני. "שני מיליון אזרחים. היו 150 אלף בשנת 1948. מיליון בשנת 2000. שני מיליון כעת".

"השימוש במילה "רצח עם" אינו ניטרלי: זהו נשק פוליטי. אין מדובר בקביעה משפטית שנקבעה על ידי בית דין בינלאומי", הוסיף ראש הממשלה.

הוא סיכם כי "מלחמת המילים סוללת את הדרך למלחמה בבני אדם. היא מסמנת מטרות. היא מעניקה לגיטימציה לעוינות כלפי כל "ציוני", ולפיכך כלפי כל יהודי."

תוכן שאסור לפספס:

