חודשים אחרי שתמה המלחמה - שכנראה עוד תתרחש בעתיד הלא רחוק, העזתים הצטרפו היום למיליוני מוסלמים ברחבי העולם המציינים את חודש הרמדאן.

נתונים רשמיים שפורסמו עם תחילת חודש הרמדאן ביום רביעי מצביעים על הרס נרחב של תשתיות דת ברצועת עזה, כאשר 835 מסגדים הושמדו כליל ו-180 נוספים ניזוקו באופן חלקי במהלך הלחימה.

אותם מסגדים ששימשו באופן נרחב להסלקת נשק, תחמושת ומנהרות טרור, הפכו במהלך המלחמה לעיי חרבות.

אמיר אבו אל-עמריין, מנהל במשרד ההקדשים בעיר עזה הפועל מטעם חמאס, מסר כי למרות המחסור החמור בחומרי בנייה, הוקמו כ-430 אזורי תפילה חלופיים ברחבי הרצועה. לדבריו, "ארבע מאות ושלושים אזורי תפילה נבנו מחדש, חלקם תוך שימוש ביריעות פלסטיק מחממות, חלקם מעץ וחלקם בנויים מיריעות פלסטיק של אוהלים", כך לפי דיווח ב'רויטרס'.

בשטח, תושבים רבים נאלצו לקיים את תפילות החג בתוך הריסות המסגדים או במתחמים מאולתרים.

במסגד אל-חסינה שבעיר עזה, שכיפתו קרסה על ערימות של חורבן, משמשת כיום החצר כמתחם מגורים למשפחות עקורות המבשלות ותולות כביסה בין העמודים המנותצים.

חיתאם ג'אבר, השוהה במקום, ציינה כי "קיווינו שנוכל לקבל את פני הרמדאן באווירה אחרת. אין לנו מספיק מסגדים. כל המסגדים הושמדו ואין איפה להתפלל. עכשיו אנחנו מתפללים באוהלים, והמסגדים הפכו למרכזים עבור העקורים". היא הוסיפה כי "אנו מקווים שלא תהיה מלחמה, כי אם יתרחש עימות, הוא לא יביא שום דבר טוב לאנשים". בינתיים, סקרי דעת קהל בעזה מעלים כי ערכו של חמאס בעיני האזרחים רק ממשיך לעלות מאז תום המלחמה.

סאמי אל-חיסי, מתנדב במסגד בעיר עזה, תיאר את השינוי הדרסטי באתר שבעבר משך אלפי מתפללים משכונות סמוכות. "אני לא יכול לשאת את המראה הזה. נהגנו להתפלל בנוחות. נהגנו לראות את חברינו, את אהובינו. עכשיו אין אהובים, אין חברים ואין מסגד", אמר אל-חיסי. הוא הוסיף כי בעבר המקום "היה מתמלא באלפים. אבל עכשיו, איפה הם אמורים להתפלל? הכל הריסות וחורבן. בקושי יש מספיק מקום למאה אנשים".

עד הסבב הבא.