המוסלמים ברחבי העולם החלו היום לציין את חודש הרמדאן, לאחר שראשי הדת במכה הודיעו כי ראו את חידוש הלבנה | גם בעזה התחילו היום את הצום, לצד תפילות בחורבות של מה שהיו פעם מסגדים | העיר שבחרה בטרור וברצח יהודים מתאבלת כעת על האובדן הגדול אחרי המלחמה (חדשות)
תושב העיר העתיקה נעצר על ידי שוטרי מחוז ירושלים בחשד לעבירות הסתה ותמיכה בטרור. בין כתביו לצד פרסומים של מחבלים אשר ביצעו פיגועים רצחניים, כתב- "אלוהים ירחם על נפשך״ | בנוסף, תושב מזרח ירושלים נעצר לאחר שפרסם סרטון ממסגד אל-אקצא וצירף ברקע את הצהרתו של דובר ארגון הטרור ׳חמאס׳ בה בירך והסית לביצוע מעשי טרור | מעצרם של החשודים הוארך בבית המשפט (משטרה)
צה"ל עצר החל מהבוקר את העברת הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה, וכלל המעברים מישראל אל הרצועה - נסגרו, וזאת בהוראת הדרג המדיני ובתיאום עם ארה"ב, לאחר ששלב א' של העסקה עם ארגון הטרור חמאס הסתיים | בלשכת ראש הממשלה הבהירו כי "ישראל לא תאפשר הפסקת אש ללא שחרור חטופינו. אם החמאס ימשיך בסירובו, יהיו לכך השלכות נוספות" (אקטואליה)
כמדי שנה, מהווה חודש הרמדאן מבחן ביטחוני בירושלים, אך השנה המבחן גדול עוד יותר נוכח מצב המלחמה המתמשכת, והכוננות הגבוהה מחשש לפיגועים | הערב (ראשון) דווח כי במערכת הביטחון ימליצו לדרג המדיני להגביל את העלייה להר הבית ולאפשר לעשרת אלפים מתפללים להיכנס לרחבה (ביטחון)
למעלה ממיליון וחצי מתפללים הגיעו להר הבית בחודש הרמדאן. בפעילות המשטרה במחוז ירושלים נעצרו מעל 100 חשודים בגין הסתה ותמיכה בטרור ובמחבלים - 60 מתוכם בגין קריאות הסתה לאומניות בהר הבית. 172 פלסטינים שוהים בלתי חוקיים נעצרו במחוז ירושלים בתקופה זו, כש-15 מתוכם נעצרו כשהגיעו להר הבית. בשבת האחרונה נעצר מחבל וסוכל פיגוע דקירה באזור שער שכם | סיכום ותיעוד (משטרה)
רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, שיגרה מכתב אישי לאימו של אמיר קטאר, השייח׳ה מוזא בנת נאסר אל-מסנד | "ברוח הרמדאן, למנף את השפעתכם המשמעותית כדי לפעול למען שחרור החטופים והחטופות הישראלים", כתבה נתניהו (בעולם)