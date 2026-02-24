"נחושים בכל מחיר": השיחה המחזקת של הרב החרדי עם השר החילוני

שר החוץ גדעון סער קיים היום (שלישי) שיחה טלפונית עם הרב מאיר סטמבלר, שליח חב"ד יו״ר פדרציית הקהילות היהודיות של אוקראינה (FJCU). השיחה התקיימה ביום ציון השנה הרביעית למלחמת רוסיה-אוקראינה.

במהלך השיחה הודיע שר החוץ סער לרב כי ישראל תעביר מחר 117 גנרטורים ניידים למחוז קייב, וזאת בעקבות שיחה שקיים השר סער עם שר החוץ של אוקראינה אנדרי סיביהה בנוגע למצב האנרגטי באזור.

במהלך השיחה התעניין השר סער במצב באוקראינה ובקהילות היהודיות במדינה וביקש לאחל להן חג פורים שמח.

הרב מאיר סטמבלר הודה לשר החוץ סער על התמיכה ועל השיחה החמה, וכן על הסולידריות עם העם באוקראינה ועל הקשר עם הקהילה היהודית בה ואמר כי גישתו מעניקה לחברי הקהילה כוח.

בנוסף הודה הרב לשר סער על הקמת פורום ה-J50 שמאגד את ראשי הקהילות היהודיות בעולם ואמר כי ההשקעה של השר בתפוצות מורגשת באופן משמעותי.

עוד אמר הרב לשר: "אנחנו עוברים פה קושי רב, אבל אני ועמיתי הרבנים שלוחי חב"ד נחושים להישאר. זו השליחות שלנו, בכל מחיר, כפי שהתווה לנו הרבי מליובאוויטש".

הוא סיפר לשר כי בימים אלו נשלחו מטעם הפדרציה ערכות פורים ובהן מגילות אסתר בתרגום אוקראיני, לכל רחבי אוקראינה, מתוך מטרה להביא ליהודי המדינה את שמחת ומצוות החג.

בסיום השיחה הודה הרב סטמבלר לשר סער על שיחתו ואמר כי למרות המצב הקשה באוקראינה, היהודים באוקראינה עוקבים גם אחר המצב בישראל.

נשיא אוקראינה זלנסקי העניק השבוע, ,כזכור, ראיון ארוך לרשת BBC הבריטית, לציון 4 שנים למלחמה. בדבריו, אמר זלנסקי כי פוטין החל למעשה את מלחמת העולם השלישית; כלומר: הוא לא יסתפק רק בכיבוש אוקראינה.

בדבריו, הנשיא האוקראיני הביע התנגדות נחרצת לדרישות הנסיגה הרוסיות משטחים אסטרטגיים במזרח ובדרום המדינה כתנאי להפסקת אש. נשיא אוקראינה אמר כי מידי חודש הצליחה מדינתו לחסל כ-30,000 חיילים רוסיים, אולם זנח את העובדה כי מספר דומה של חיילים אוקראינים נופלים מידי חודש של מלחמה בזירה המדממת.

זלנסקי הסביר כי הוא אינו בוחן את הסוגיה רק בהיבט הטריטוריאלי אלא כהפקרה של מאות אלפי אזרחים אוקראינים החיים באזורים אלו. "אני לא רואה בזה רק אדמה. אני רואה בזה נטישה – החלשת העמדות שלנו, נטישת מאות אלפי האנשים שלנו שחיים שם. אני בטוח ש'נסיגה' כזו תפצל את החברה שלנו", הדגיש. הוא העריך כי פוטין זקוק להפוגה רק כדי לשקם את כוחותיו ולחדש את המלחמה בתוך שנתיים.

על אף המחסור בנשק והלחץ הבינלאומי, זלנסקי הביע ביטחון ביכולתה של אוקראינה להשיב את כל שטחיה ולחזור לגבולות 1991, אך סייג כי מדובר בעניין של זמן בשל המחיר הכבד בחיי אדם הכרוך במתקפה מיידית מול הצבא הרוסי הגדול.

הנשיא זלנסקי הודה כי הוא מוותר בשלב זה על השבת הטריטוריה שנכבשה, אולם סירב בתוקף להעניק למוסקבה שטח שטרם נכבש. הוא מתח ביקורת מרומזת על השותפות המערביות שטרם אישרו לאוקראינה רישיונות לייצור עצמי של מערכות הגנה אווירית וטילים, דוגמת מערכת הפטריוט, למרות שהדבר מהווה את הבעיה הקשה ביותר בלחימה כיום.

בסוגיית הבחירות באוקראינה ציין הנשיא כי הוא מוכן לקיימן בקיץ הקרוב אם הדבר יהווה תנאי לסיום המלחמה, בתנאי שיינתנו ערבויות ביטחוניות ויתבצעו שינויי חקיקה שיאפשרו הצבעה למיליוני הפליטים והתושבים בשטחים הכבושים.

הוא קרא לשותפיו הבינלאומיים להחליט אם ברצונם לקיים בחירות לגיטימיות או רק להביא להחלפתו. לסיכום דבריו הבהיר זלנסקי כי המאבק נמשך במספר צירים מקבילים ומטרת העל נותרה ללא שינוי: "עבורנו, ההצלחה היא לעצור את פוטין".