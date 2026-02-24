כיכר השבת
האם בני ברק עומדת לבעור בפורים?

הווידוי הכואב - "כל ילד חרדי חטף מכות", והבחורים שאוספים כסף בצמתים • צפו ב'כיפות שחורות'

חברי פאנל 'כיפות שחורות' התכנסו לדיון לוהט במיוחד מהסערה סביב בחורי הישיבות שאוספים כסף בצמתים לקראת פורים, דרך העימות על העוני במודיעין עילית מול השכנה העשירה - ועד הווידויים האישיים על האלימות במוסדות החינוך בשנות ה-80 | חברי הפאנל: ישראל שילה; ד"ר טל אלוביץ'; מנחם קולדצקי ואבינועם קוטשר • צפו בתוכנית המלאה (כיפות שחורות)

תוכנית האקטואליה "כיפות שחורות" ב'כיכר השבת', בהנחיית יוסי סרגובסקי, שמה מדי שבוע הכל על השולחן ונוגעת בכל הנושאים הבוערים. והפעם, תוכנית מיוחדת בצל חג הפורים המתקרב וחרדת המעצרים של אלפי העריקים.

כמדי שבוע, הפאנל התכנס לדיון קצוב בזמן על הנושאים הבוערים, לצד הפינות הקבועות - אנ"ש, הנייעס החרדי, רץ ברשת, איש השבוע ואסוציאציות.

חברי הפאנל השבוע:

  • ישראל שילה - מנכ"ל 'חינוך ותודעה' ואיש 'אחות תורה', שטען כי ה"שנור" בצמתים הוא פגיעה בכבוד התורה.
  • ד"ר טל אלוביץ' - פעיל במפלגת העבודה, שהציג זווית חילונית מפתיעה על לגיטימיות של גיוס המונים.
  • מנחם קולדצקי - מנהל קבוצות 'הערינג' וכתב JDN, שהזהיר מפני התפרצות זעם בפורים אם המשטרה תבצע מעצרים.
  • אבינועם קוטשר - יועץ אסטרטגי, שקרא למשטרה לגלות אחריות בחג והטיח ביקורת על היעדר השוויון בנטל.

על סדר היום:

פינת אנ"ש (ה"שנור" בצמתים ופחד המעצרים) - הדיון נפתח בתופעת בחורי הישיבות האוספים כסף בצמתים לקראת פורים. ישראל שילה הגדיר זאת כ"חילול השם" שאינו מעודד אוריינות פיננסית, בעוד ד"ר אלוביץ' ראה בכך גיוס המונים לגיטימי. במקביל, עלה החשש ממעצרי עריקים בפורים; מנחם קולדצקי הזהיר כי בני ברק עלולה "לבעור" אם המשטרה תתערב בשיכורי החג.

נייעס שבועי (מי חטף מכות בחיידר?) - בעקבות דבריו של חיים לוינסון על האלימות שחווה בילדותו במוסדות חרדיים, חברי הפאנל פתחו בסדרת ווידויים. מנחם קולדצקי הודה כי "אין ילד חרדי בשנות ה-80 שלא חטף", וישראל שילה ציין כי המגוון במוסדות החינוך כיום הוא ששם גבול לתופעה הפסולה.

חרדים לכיס (מודיעין עילית נגד מודיעין) - בעקבות סדרת כתבות על הפערים הכלכליים, דנו המשתתפים בשאלה האם העוני החרדי הוא מבחירה. אבינועם קוטשר טען כי הציבור לא יכול להמשיך לסבסד עוני, בעוד ישראל שילה הגדיר את העוני כ"פגע רוחני" שמונע מהורים לתת מענים לילדיהם. קולדצקי הגן על צניעות התושבים וטען כי "האושר במגזר החרדי הוא הגבוה ביותר".

רץ ברשת ( והניצחון) - נאומו של על כך ש"איש אינו יודע מה ילד יום" מול האיום האיראני עורר ויכוח. בעוד ד"ר אלוביץ' ביקר את המסרים המדאיגים שמשדר רה"מ, קולדצקי העריך בביטחון כי "התקיפה תהיה בשבועיים הקרובים".

עוד בפאנל:

מי היה איש השבוע שלהם? ישראל שילה וד"ר טל אלוביץ' בחרו שניהם בשר - שילה כדי לחזק אותו במאבק ביוקר המחיה, ואלוביץ' כדי לבקר אותו על "צפצוף" על החלטות הכנסת; אבינועם קוטשר בחר בנושאת המטוסים האמריקנית "פורד"; ומנחם קולדצקי בחר בסנאטור לינדזי גרהם.

ובפינת האסוציאציות - מה חשב ישראל שילה על ("מופע אחד גדול")?, איך הגיב אבינועם קוטשר למראה יאיר גולן ("מחפש עם מי לריב")?, וכיצד הגדיר ד"ר אלוביץ' את הזוג נתניהו ("רכילות, לא פוליטיקה")?.

צפו בתוכנית המלאה

קרדיטים >>

  • תחקיר, הפקה ותוכן: חיים אילוז, נריה סעדיה, יוסי סרגובסקי, אשר רוט
  • בימוי וצילום: אבי לודמיר, למי עזוז
  • מיתוג ועריכה גרפית: ידידיה כהן

5
צודק קולדצקי לא נאה ולא יאה לבחורי ישיבה לאסוף כסף כמו קבצנים עלובים
מוישי
4
התוכנית הכי טובה שאני מכירה לחרדים ❤️
מירי
3
גם אני חטפתי מכות מהרבה בחיידר שמח שסוף סוף מדברים על זה
יונתן

